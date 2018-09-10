Курс доллара - 377,74 тенге на утренних торгах

Средневзвешенный курс евро составил 436,80 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 377,74 тенге за доллар, объем торгов – 94,4 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 377,73 тенге за доллар (+2,09 тенге), объем торгов – 450 тыс. долларов (-391,2 млн USD).

Средневзвешенный курс евро составил 436,80 тенге за евро, объем торгов – 100 тыс. евро.

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,4040 тенге за рубль, предложение – 5,4140 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,0196 тенге за юань (+0,1126), объем торгов – 250 тыс. юаней (+150 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 378,5-380,1 тенге, евро - 437-441 тенге, рос.рубля - 5,43-5,51 тенге.

В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.

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