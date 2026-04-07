#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
466.33
538.47
5.9
Финансы

Простые покупки – большие сюрпризы: как клиенты Евразийского банка стали обладателями автомобилей

Фото Eurasian Bank, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 08:00 Фото: Евразийский банк
Евразийский банк завершил акцию "Pay&Drive", организованную совместно с международной платежной системой Mastercard. Простые повседневные покупки клиентов стали шансом на невероятную победу – три автомобиля – главный приз – нашли своих счастливых владельцев.

Акция "Pay&Drive" стартовала 17 ноября 2025 года и проходила в три этапа. На каждом разыгрывался один автомобиль и три сертификата на покупку техники номиналом 1 000 000 тенге. Участие было предельно простым: каждые пять оплат картой Mastercard Евразийского банка на общую сумму от 200 000 тенге в период этапа давали шанс стать участников розыгрыша.

"Мы стремились, чтобы привычные действия наших клиентов превратились в настоящие моменты счастья, – отмечает Айнагуль Даулетбаева, заместитель председателя правления Евразийского банка. – Особенно приятно, что победители – давние клиенты банка, которые ценят качество сервиса и доверяют нам на протяжении многих лет. Мы рады создавать такие возможности и планируем больше интересных акций, чтобы каждый клиент мог почувствовать себя счастливым".

Фото: Евразийский банк

Первый этап – декабрь 2025 года, Костанай

Главный приз акции достался Дине Жумаковой из Костаная, которая использует карту банка в основном для оплаты автомобильных расходов.

"Когда я увидела уведомление об акции "Pay&Drive" в мобильном приложении, подумала: название акции звучит как название фильма. Особых надежд на победу не питала. Просто продолжила пользоваться картой в повседневной жизни: оплачивала бензин, услуги СТО, покупала продукты и делала обычные покупки. И вот однажды мне звонят: "Вы выиграли автомобиль". Моя первая реакция была настороженной. Я подумала: сейчас попросят назвать код из SMS. Но нет – это был реальный результат розыгрыша! Только потом пришло осознание: обычные действия могут привести к совершенно необычному результату".

Фото: Евразийский банк

Второй этап – январь 2026 года, Аксу

Удача улыбнулась Максиму Бридигину из Аксу. Для него выигрыш имел особое значение: недавно он стал отцом, и автомобиль пришелся семье как нельзя кстати.

Фото: Евразийский банк

"Об акции я узнал, увидев рекламу на ЛЭД-экране. Когда начали звонить из банка, подумал, что мошенники, бросал трубку и не отвечал на звонки. Только когда меня пригласили в отделение банка и официально подтвердили, поверил. Особенно символично, что этот выигрыш пришел именно сейчас: совсем недавно у меня родился сын. Мы с супругой уже купили детское автокресло и как раз планировали, что со временем нужно будет приобрести автомобиль. Я даже не мог предположить, что мои простые оплаты банковской картой приведут к такому результату. Для нашей семьи это не просто приз – это настоящий, важный и очень радостный подарок".

Фото: Евразийский банк

Третий этап – февраль 2026 года, Рудный

Победителем третьего этапа стал Дамир Абдибеков из Рудного. Он активно пользуется картами банка и недавно открыл автокарту через мобильное приложение Eurasian Bank.

"Об акции я узнал на презентации, которую проводили менеджеры банка, а затем начал следить за новостями и анонсами. Но, честно говоря, даже не рассчитывал на удачу. Когда меня пригласили в банк, я сначала даже не до конца понял зачем. И только позже пришло настоящее осознание и радость от того, что это действительно происходит со мной. Для нашей семьи это очень приятное событие. У нас четверо детей, и такой подарок – большая радость для всех".

Фото: Евразийский банк

Помимо автомобилей, сертификаты на технику номиналом 1 000 000 тенге выиграли 9 клиентов банка из Астаны, Актобе, Павлодара, Костаная, Усть-Каменогорска и Караганды.

Евразийский банк регулярно проводит розыгрыши и акции для держателей своих карт, даря автомобили, путешествия и ценные подарки. Каждый клиент банка имеет шанс стать победителем, просто пользуясь картой в повседневной жизни.

Заказать карту банка можно онлайн в мобильном приложении Eurasian Bank и получать до 35% бонусов.

Следить за новыми розыгрышами и акциями можно в мобильном приложении Eurasian Bank, а также на официальном сайте банка eubank.kz.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Казахстанцы могут выиграть автомобиль с картой Mastercard Евразийского банка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: