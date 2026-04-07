Госдолг Китая впервые обошел долг всех стран Евросоюза, вместе взятых

Государственный долг Китай впервые превысил совокупный долг Европейского союза. Это демонстрирует серьезный сдвиг в глобальной структуре задолженности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, после мирового финансового кризиса 2008 года США, Китай и Европа двигались совершенно разными экономическими путями. Пока Европа удерживала рост долга в относительно сдержанных рамках, и США, и Китай наращивали его быстрыми темпами – особенно после 2020 года.

К 2025 году государственный долг Китая достиг 18,7 триллиона долларов, впервые превысив показатель ЕС в 17,6 триллиона долларов. Этот перелом наглядно демонстрирует, насколько стремительно росли заимствования Китая за последние два десятилетия.

В 2008 году государственный долг США составлял 10,9 триллиона долларов – почти на уровне ЕС с его 10,7 триллиона. К 2025 году он вырос до 38,3 триллиона долларов, превысив европейский показатель на 20,7 триллиона. Долг Китая, увеличившись с 1,2 триллиона долларов в 2008 году, рос в среднем примерно на 17% в год – достаточно быстро, чтобы менее чем за два десятилетия обогнать ЕС.

С 2008 года государственный долг США увеличивался в среднем на 7,7% ежегодно, тогда как в ЕС рост составлял около 3% в год. Более медленный рост долга в ЕС частично объясняется слабой номинальной динамикой экономики по сравнению с США и Китаем.

Однако это также следствие более жестких бюджетных ограничений, введенных после европейского долгового кризиса, пик которого пришелся на 2010-2012 годы.

