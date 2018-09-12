"Багровая мята": как стремительно стареющая леди расстреляла мексиканский картель

До официальной премьеры фильма в Казахстане остались сутки. Почему надрывная история про месть уже провалилась в американском прокате.

"Багровая мята" – новая попытка авторов неплохой "Заложницы" (речь только про первый фильм) снять напряженное кино про противостояние одного человека преступной группировке. Почему у них не получилось и как правильно смотреть кино, читайте в обзоре Zakon.kz.

Вспомним, в чем был залог успеха оригинальной "Заложницы". Харизматичный отставник Лиам Нисон спасает дочь из лап похитителей, желающих использовать юное тело в подпольном борделе. Основной упор был сделан на страдания и мытарства главного героя. В ленте было немного экшна средней паршивости и гнетущая атмосфера, что сделало ему отличную репутацию. Про череду сиквелов лучше не вспоминать, но были и там светлые моменты.

Теперь к "Багровой мяте". Начнем с того, что в оригинале фильм называется просто "Мята" и связан с ключевым поворотом сюжета, остальное же – еще одна бестолковая "новаторская" идея студии дубляжа. Название к фильму имеет посредственное отношение. "Мятной" была мороженка дочери главной героини (Дженифер Гарнер) в момент ее убийства картелем. Зачем мексиканской мафии стрелять в ребенка? Этот вопрос будет мучать вас весь фильм. Хотя, на самом деле, ответ безобразно простой: так надо для сюжета.

Сейчас будет самый короткий абзац текста. О сюжете. Старенькая и неубедительная (в роли беспощадной мстительницы) Дженифер Гарнер мстит за убийство дочери и мужа наркоторговцам. Все.

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Фильм одно большое клише. Сюжет о мести – клише, сюжетные повороты с предательством – клише без выдумки, экшн – клише из компьютерных ботов (честное слово, вот настолько они тупые) вместо достойных противников. На последнем пункте хочется остановиться подробнее. Все-таки перед нами чистокровный боевик, где сюжет не главное, бла-бла... Ну, вы поняли. О том, что это будет фальшиво, было видно еще по трейлерам. Несмотря на бодрую динамику, в фильм просто не завезли хорошо поставленных перестрелок, а кроме них здесь вообще ничего нет. Компьютерные боты смело идут в узкий проход, в середине которого стоит Гарнер (да, она даже не пряталась) и умирают от прямого попадания заряда идиотизма в грудь. Описывать все эпизоды не хочется. Поверьте, там примерно такая же ситуация (на самом деле еще хуже). И вот так весь фильм. Она стреляет (как правило, в цель), мексиканцы стреляют (как правило, мимо), идут титры, оставив вас с поворотом в стиле "продолжение следует". А вы думали? Да, это фильм с продолжением, продолжение которого мы не просили. Лучше всего это показал американский бокс-офис. При бюджете в 25 млн долларов, картина за неделю собрала чуть больше 13.

Вердикт: Хотели посмотреть на короткостриженую Дженифер Гарнер, в которую полтора часа стреляют подслеповатые мигранты. Пожалуйста, получите сцен на весь хронометраж. Всем остальным можно смело проходить мимо.

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