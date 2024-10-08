Леди Гагу обвиняют в провале нового "Джокера"
Доказательством тому являются первые кассовые сборы. Они оказались гораздо ниже, чем прогнозировалось ранее.
"Фильм собрал 37,8 млн долларов в первые выходные после выхода. Для сравнения, в 2019 году оригинальный "Джокер" заработал 39 млн долларов только в пятницу", – отмечено в публикации журнала Variety.
Первая часть "Джокера" вышла в 2019 году. Через год исполнитель главной роли Хоакин Феникс получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".
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Во второй же части к Фениксу присоединилась Леди Гага в роли возлюбленной Харли Квинн.
Впрочем, именитая американская певица не смогла помочь улучшить показатели. Пользователи Сети утверждают, что именно ее игра и песни стали причиной провала.
- Музыка испортила фильм.
- Очень разочаровала.
- Песни испортили фильм, так грустно!
- Ты уничтожила потрясающий фильм.
- Разрушила шедевр. Кричала два часа!
- Спасибо, что испортили отличный фильм!
- Тебе не идет кино. Оставайся в музыке, – пишут комментаторы.
Несомненно, у Гаги нашлись и фанаты, которые защищают любимую исполнительницу. Но они пока в меньшинстве.
Стоит отметить, что ранее Гага сыграла главную роль в мюзикле Брэдли Купера "Звезда родилась", который является ремейком одноименного фильма 1937 года.
Ранее стало известно, что 34-летняя американская певица и автор песен Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых богатых музыкантш. Ее состояние оценивается в 1,6 млрд долларов.