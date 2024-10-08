Леди Гагу обвиняют в провале нового "Джокера"

В начале октября 2024 года в прокат вышел американский музыкально-психологический триллер режиссера Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих". Однако старт второй части оказался весьма неудачен. К тому же фильм получил смешанные и отрицательные отзывы критиков, сообщает Zakon.kz.

Доказательством тому являются первые кассовые сборы. Они оказались гораздо ниже, чем прогнозировалось ранее.

"Фильм собрал 37,8 млн долларов в первые выходные после выхода. Для сравнения, в 2019 году оригинальный "Джокер" заработал 39 млн долларов только в пятницу", – отмечено в публикации журнала Variety.

Первая часть "Джокера" вышла в 2019 году. Через год исполнитель главной роли Хоакин Феникс получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".

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Во второй же части к Фениксу присоединилась Леди Гага в роли возлюбленной Харли Квинн.

Впрочем, именитая американская певица не смогла помочь улучшить показатели. Пользователи Сети утверждают, что именно ее игра и песни стали причиной провала.

Музыка испортила фильм.

Очень разочаровала.

Песни испортили фильм, так грустно!

Ты уничтожила потрясающий фильм.

Разрушила шедевр. Кричала два часа!

Спасибо, что испортили отличный фильм!

Тебе не идет кино. Оставайся в музыке, – пишут комментаторы.

Несомненно, у Гаги нашлись и фанаты, которые защищают любимую исполнительницу. Но они пока в меньшинстве.

Стоит отметить, что ранее Гага сыграла главную роль в мюзикле Брэдли Купера "Звезда родилась", который является ремейком одноименного фильма 1937 года.

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