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Леди Гагу обвиняют в провале нового "Джокера"

Леди Гагу обвиняют в провале нового &quot;Джокера&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 17:10 Фото: Instagram/ladygaga
В начале октября 2024 года в прокат вышел американский музыкально-психологический триллер режиссера Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих". Однако старт второй части оказался весьма неудачен. К тому же фильм получил смешанные и отрицательные отзывы критиков, сообщает Zakon.kz.

Доказательством тому являются первые кассовые сборы. Они оказались гораздо ниже, чем прогнозировалось ранее.

"Фильм собрал 37,8 млн долларов в первые выходные после выхода. Для сравнения, в 2019 году оригинальный "Джокер" заработал 39 млн долларов только в пятницу", – отмечено в публикации журнала Variety.

Первая часть "Джокера" вышла в 2019 году. Через год исполнитель главной роли Хоакин Феникс получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".

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Во второй же части к Фениксу присоединилась Леди Гага в роли возлюбленной Харли Квинн.

Впрочем, именитая американская певица не смогла помочь улучшить показатели. Пользователи Сети утверждают, что именно ее игра и песни стали причиной провала.

  • Музыка испортила фильм.
  • Очень разочаровала.
  • Песни испортили фильм, так грустно!
  • Ты уничтожила потрясающий фильм.
  • Разрушила шедевр. Кричала два часа!
  • Спасибо, что испортили отличный фильм!
  • Тебе не идет кино. Оставайся в музыке, – пишут комментаторы.

Несомненно, у Гаги нашлись и фанаты, которые защищают любимую исполнительницу. Но они пока в меньшинстве.

Стоит отметить, что ранее Гага сыграла главную роль в мюзикле Брэдли Купера "Звезда родилась", который является ремейком одноименного фильма 1937 года.

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