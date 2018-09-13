Разбои в Кордае: подозреваемые дают признательные показания

Преступники оказались приезжими из Алматы. Награбленное они прятали между могилами кордайского кладбища.

По словам полицейских, мужчины задержаны, дают признательные показания и полностью сотрудничают со следствием, передает Bnews.kz.

Их обвиняют в ряде разбойных нападений на дома сельчан, в избиении кордайцев и смерти 68-летнего пенсионера. Всё награбленное преступники прятали между могилами на кладбище. Как оказалось, все трое приезжие из Алматы. Двое из них уроженцы Кордайского района и наведывались туда к родственникам.

"Проведена большая работа, в результате которой, задержаны трое граждан. Это двое – жители Кордайского района. Третий – житель города Алматы. Все они имеют семьи и работу в городе Алматы. Все задержанные признаются в содеянном, оказывают содействие следствию. Изъяты вещественные доказательства, которыми они завладели в ходе совершения преступления. Ведутся следственные действия, в ходе которых, я думаю, мы выявим причастность их к другим преступлениям", - рассказал на пресс-конференции начальник ДВД Жамбылской области Арман Оразалиев.

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По его словам, мужчин обвиняют по ст. 192 ч.3 (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). А одного из них и вовсе подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, ему инкриминируют ст. 121 ч.3 (насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).

Ряд нападений в селе Кордай случился в конце июля. Везде фигурировали неизвестные люди в масках, которые нагло врывались в дома жителей Кордайского района, наносили физические травмы и путём угроз требовали деньги и ценные вещи. В одно из таких ограблений, преступники, вооружившись деревянными палками, проникли в дом пенсионеров, избили их и забрали 100 тысяч тенге и 500 евро. Через две недели от полученных травм (у него были переломаны ребра и выбиты зубы) скончался 68-летний пенсионер-хозяин дома.

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