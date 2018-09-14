Алматинец, оправданный после обвинения в изнасиловании девочки, умер от инфаркта

Мужчине стало плохо с сердцем.

Трагическое событие произошло в алматинской семье, глава которой 10 июля вышел на свободу после оправдательного приговора. В ожидании апелляционного слушания, которое должно было пройти по ходатайству прокурора, не согласившегося с оправданием, мужчина скончался, передает Zakon.kz.

10 июля в уголовном суде Алматы был оглашен приговор по делу мужчины, которого в сентябре 2017 года 13-летняя родственница обвинила в изнасиловании. На следующий день после подачи заявления девочка призналась, что оговорила мужа своей сестры, однако дело дошло до суда, и гособвинение на прениях запросило 15 лет лишения свободы для подсудимого. Суд, изучив дело, пришел к выводу о невиновности подсудимого и отпустил его на свободу. Однако гособвинение не устроило такой исход дела, и прокурор подала апелляционное ходатайство об отмене приговора.

Рассмотрение дела в апелляционной инстанции было назначено на 5 сентября. Как рассказала супруга мужчины, изначально, когда они уточняли у секретаря, требуется ли на заседании присутствие юной родственницы, им ответили отрицательно. Однако 5 сентября на самом процессе прокурор потребовала либо ее присутствиz, либо ее представителя. Слушание отложили до 12 сентября. Но и ему не суждено было состояться - мужчина скончался в ночь на 12 сентября.

Жена умершего рассказала, что он очень переживал из-за этой истории, которая длилась без малого год, 10 месяцев из которого он провел за решеткой. Перенос апелляционного слушания, судя по всему, стал последней каплей. Ночью ему стало плохо с сердцем, вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось.

Как сообщил независимый эксперт, член Республиканской палаты судебных экспертов Казахстана Нургалиев Касымхан, присутствовавший на экспертизе по ходатайству родственников умершего, причиной смерти стал инфаркт.

"Там обширный трансмуральный инфаркт... ...Переживания, стресс...", - рассказал независимый эксперт Нургалиев Касымхан.

Супруга умершего уверена, что к смерти ее мужа причастны действия судебно-медицинских экспертов Центра cудебной 'кспертизы, проводивших первую экспертизу девочке, которую впоследствии опровергли независимые эксперты и врачи. А также действия следователя, который отказался своевременно принять показания девочки о том, что она оговорила родственника, неполно провел расследование и довел дело до суда. Женщина, которая, к слову, была в положении, когда ее мужа арестовали, и в итоге потеряла ребенка, намерена добиваться полной реабилитации супруга и привлечь к ответственности ответственных лиц.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!