До и после: как выглядят подземки в нижней части Алматы

О переходах в центральной части города написано не мало. Посмотрим на "подземки" в других районах.

Последний месяц внимание жителей и гостей Алматы приковано к обновленным улицам города - тротуары, придорожные территории, дороги и другие объекты городской инфраструктуры "заиграли" по-новому. В том числе и подземные пешеходные переходы. В СМИ то и дело публикуют репортажи из обновленных подземок. Внимание приковано к переходам, расположенным в центре и приближенным к нему районам. Как же обстоят дела с подземками в нижней части города? Редакция Zakon.kz решила это проверить.

Пять лет назад мы затронули тему подземных пешеходных переходов, расположенных вдали от центральных улиц и перекрестков города. Ситуация была удручающая.

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После выхода первого репортажа за чистоту в подземках взялись, но слабовато. Причем тогда выяснилось, что за чистоту в переходах отвечало ГКП «Алматы паркинг» (сейчас переходы вернули на баланс города). Спустя 5 лет, в феврале текущего года, фотокорреспондент редакции снова прошелся по тем же переходам, чтобы оценить ситуацию в них. Тогда сообщалось, что их состояние немного улучшилось. Было видно, что за чистотой там более или менее следят. Но оставалась проблема с освещением, а также с урнами - их не было, и мусора было хоть отбавляй.

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Как же сейчас, после массовой реконструкции подземок по всему городу, выглядят переходы, фигурировавшие ранее "в черном списке" пешеходов. Для простоты сравнения мы соединили фото переходов: слева - вид до ремонта, справа - после.

Переход на пересечении Абая - Муканова

Хоть он располагается не в нижней части города, но его вид не радовал. Сейчас ремонт там завершен.

Розыбакиева - Райымбека

Здесь отделочные работы еще ведутся. Уже сейчас подземка преобразовалась. Но это, судя по всему, не надолго. Ремонт не окончен, а мусора там уже полно. Причина в расположении неподалеку оптовых рынков, соответственно, за день здесь проходит большое количество людей, большинство из которых не утруждает себя тем, чтобы донести мусор до урны. Будем надеяться, что в обновленных переходах все же установят урны.

Подземный переход на Рыскулова - Жансугурова пугал больше всех.

Подземные "лабиринты", без света, со стойким запахом отхожего места, валяющимися в углах шприцами и т.д. Местные жители откровенно признавались, что лучше будут перебегать дорогу в неположенном месте, чем испытывать острые ощущения в этом переходе. По состоянию на 10 сентября ремонт в этом обширном переходе под развязкой подходил к завершению.

Рыскулова - Крылова

Данный подземный переход на фоне вышеперечисленных выглядел получше. Здесь также ремонтные работы на момент съемок были в самом разгаре.

И последняя "подземка" - на Толе би - Муратбаева

Пять лет назад в нее попасть не удалось, так как она была закрыта. В феврале этого года она была открыта и выглядела очень даже прилично, потому что находилась в аренде у частного лица. Но потом арендатора "выселили". Попасть туда пока не удалось из-за текущего ремонта.

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Итак, даже находящиеся на периферии подземные переходы приобретают приличный вид благодаря решению городских властей модернизировать их. Но насколько долговечна будет эта красота, если в центре города вандалы уже стали портить настенные изображения в "подземках".

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