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Без автобусов остались жители нижней части Алматы

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица , фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 08:45 Фото: Zakon.kz
Жители Жетысуского района города Алматы остались без автобусов, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "КТК", в микрорайон Кемел перестали заезжать сразу три маршрутных автобуса. Горожане вынуждены ходить до ближайшей остановки пешком около трех км.

Микрорайон отрезан не только от центра города, но и от соседних поселков. Жители остались без моста, который связывал микрорайон Кемел с поселками Жанаталап, Жанадаур, Коянкус и Ынтымақ. Новый планировали построить в октябре, но работы затянулись. Теперь сельчанам приходится ездить из своих населенных пунктов в Алматы и обратно через Первомайское кладбище. Это удлиняет их маршрут еще дополнительно на пять км.

На собрание жителей Кемеля приехали чиновники. Они пообещали начать засыпать дороги асфальтом до 15 ноября.

С 1 ноября в Алматы запустили еще три пригородных автобуса.

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