Казахстанская сборная проиграла австралийцам в матче квалификации на ЧМ по баскетболу 2019

Практически во всех показателях доминировали австралийцы.

Казахстанская сборная не смогла противостоять австралийцам на их "земле" в матче квалификации на Чемпионат мира по баскетболу 2019, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Национальной федерации баскетбола РК.

Сборная Казахстана потерпела второе поражение во втором раунде Азиатской квалификации на Чемпионат мира по баскетболу 2019, на этот раз в выездном матче против сборной Австралии.

Сборную Австралии можно без преувеличения можно назвать сильнейшей командой совмещенной зоны ФИБА Азия/Океания на данный момент. Австралия занимает десятую строчку в мировом рейтинге и первую позицию в рейтинге Азия/Океания, к примеру второе место рейтинга Азия/Океания – Иран, отстает от Австралии в мировом рейтинге на пятнадцать позиций, а Казахстан – тринадцатый в Азии/Океании в мировом рейтинге и вовсе проигрывает Австралии 58 пунктов. Не удивительно, что в этом матче явным фаворитом были австралийские “бумеры”, которые еще и играли на родной земле.

Сравнивать статистические показатели матча особо смысла нет, практически во всех показателях доминировали австралийцы.

После первого и второго раунда Казахстан спустился на пятую строчку группы F и пока проходят мимо первой четверки, которая выйдет на чемпионат мира 2019, конечно то, что Китай в группе Е, также на пятой строчке не дает стопроцентную уверенность, что четвертое место группы также пройдет на Чемпионат мира.

Сборной Казахстана еще предстоит провести четыре игры – две игры с Филиппинами (на выезде – 30 ноября и дома – 24 февраля), игру на выезде с Японией (3 декабря) и домашнюю игру с Австралией (21 февраля). Все четыре игры будут крайне сложными.

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