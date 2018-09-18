О планируемой работе по предотвращению потопов в Астане рассказал Султанов

Ливневая канализация - один из проблемных вопросов Астаны, требующий четкого решения.

Озвучивая доклад «О Комплексном плане по компактной застройке города Астаны на 2019 – 2023 годы» на заседании правительства, аким Астаны Бахыт Султанов затронул тему потопов после сильных дождей в столице, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акима Астаны.

Он отметил, что ливневая канализация - один из проблемных вопросов Астаны, требующий четкого решения.

"Планируется к концу 2019 года провести работы по охвату 17,3 тыс. га и обеспечить беспрепятственным отводом поверхностных стоков (мкр-н Молодежный, мкр-н Акбулак, ж/м «Ондирис», р-н ул. Кудайбердыулы, аллея Мынжылдык, новый ЖД Вокзал, «Военный городок»). Общая площадь водосбора вырастет с 13 тыс. га до 23 тыс. га, что составит 66,2% от площади освоения до 2030 года (34,6 тыс. га), или 96,5% от площади, формирующей сток в систему ливневой канализации (23,8 тыс. га) на 2020 год", - отметил Султанов.

Он также отметил, что в целях обеспечения качественными услугами для населения будет построено 150 км сетей водоснабжения и 81 км сетей водоотведения.

После произошедшего в Астане сильного потопа в конце августа сенатор Едил Мамытбеков поднимал вопрос о том, что надо пересмотреть разделы и расчетные показатели СНиПов для расчета пропускной способности магистральных коллекторов ливневой канализации.

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