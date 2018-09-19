Это происшествие сильно нас обеспокоило - Биртанов об инциденте с водителем "скорой"

Население должно не только уважать работников скорой помощи, но и помогать им.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов высказался по поводу избиения сотрудника скорой помощи в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для решения вопроса управление здравоохранения Алматы обратилось в Министерство внутренних дел.

«Это происшествие сильно нас обеспокоило, потому что, вы знаете, мы придаем особое значение повышению качества скорой медицинской помощи. Недавно мы провели республиканский конкурс бригад скорой помощи. Обучили по международным стандартам 60 процентов бригад. Время приезда скорой помощи сократили с 25 до 18 минут. Повысилась эффективность реанимационных мероприятий. То есть, расходуются большие средства и время на то, чтобы скорая помощь успевала», - сказал министр журналистам в Службе центральных коммуникаций.

По словам Биртанова, население должно не только уважать работников скорой помощи, но и помогать им.

«Чтобы среди множества автомашин быстро заметить скорую помощь, понять, что они торопятся на помощь больному, мы ввели специальные стандарты. Для того, чтобы ездить с такой скоростью, водители специально учились у международных тренеров. Коллегам в скорой помощи советую сохранять спокойствие, не допускать ссор, в любых обстоятельствах продолжать свою работу. И мы в дальнейшем будем стараться защищать вас на достойном уровне», - сказал Биртанов.

18 сентября в Алматы гражданин, не уступивший дорогу, избил водителя скорой помощи. Полиция Алматы задержала гражданина Турции 1990 года рождения. Николай Кучма, работающий водителем скорой помощи 13 лет, намерен добиться наказания вспыльчивого водителя.

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