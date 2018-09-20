Гражданина Турции отпустили под залог из суда Алматы после избиения водителя скорой

В ДВД сообщили о ходе расследования.

Департамент внутренних дел города Алматы рассказал о ходе расследования уголовного дела в отношении гражданина Турции Али Демир, которому следствие инкриминирует ст.293 УК РК, (Хулиганство), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сразу же после задержания и проведения первичных следственных действий подозреваемый был задержан в порядке ст.128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания ДВД города Алматы.

20 сентября он был представлен в прокуратуру Алмалинского района для избрания меры пресечения на период досудебного расследования.

«Отметим, что следователь, осуществляющий производство, ходатайствовал перед прокурором об аресте. Однако районный прокурор отказал в поддержании ходатайства следователя, в этой связи в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения «залог», - сообщил начальник Следственного управления ДВД города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.

В настоящее время Следственным Управлением ДВД Алматы готовится возражение в прокуратуру города на решение районного прокурора об отказе в поддержании санкции на арест.

Напомним, 18 сентября гражданин Турции Али Демир напал на водителя скорой. Его задержали. Сегодня стало известно о том, что пострадавший был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

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