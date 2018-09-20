Водитель скорой, избитый гражданином Турции, госпитализирован
Состояние пострадавшего ухудшилось.
Фото : Zakon.kz20 сентября 2018, 20:15
20 сентября водитель скорой медицинской помощи, пострадавший в результате нападения гражданина Турции на дороге в Алматы, был госпитализирован в связи с ухудшением состояния, передает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы ГКП на ПВХ "Станция скорой медицинской помощи", состояние мужчины сегодня ухудшилось, появились тошнота, головокружение. В связи с этим было принято решение о его госпитализации в больницу скорой неотложной помощи.
Напомним, инцидент произошел 18 сентября. Виновного задержали. Его личность установлена.
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