Водитель скорой, избитый гражданином Турции, госпитализирован

Состояние пострадавшего ухудшилось.

20 сентября водитель скорой медицинской помощи, пострадавший в результате нападения гражданина Турции на дороге в Алматы, был госпитализирован в связи с ухудшением состояния, передает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы ГКП на ПВХ "Станция скорой медицинской помощи", состояние мужчины сегодня ухудшилось, появились тошнота, головокружение. В связи с этим было принято решение о его госпитализации в больницу скорой неотложной помощи.

Напомним, инцидент произошел 18 сентября. Виновного задержали. Его личность установлена.

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