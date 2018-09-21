Избивший водителя скорой гражданин Турции попросил прощения у казахстанцев

Мужчина раскаялся в содеянном.

В соцсетях распространяется видео, в котором избивший водителя скорой помощи 28-летний гражданин Турции просит прощения, сообщает Zakon.kz.

"Я прошу прощения у всего народа Казахстана за совершенное мной 18 сентября на пересечении улиц Макатаева и Наурызбай батыра. От всего сердца прошу прощения у водителя скорой помощи Николая Кучмы. В тот день я испытал стресс из-за того, что у меня украли автомобиль 16 сентября. Я могу подтвердить свои слова документами. Конечно, это не оправдывает моих действий", - заявил Али Демир.

По его словам, он проживает в Казахстане 7 лет, у него есть работа, жена и пятимесячная дочь, которые являются гражданами Казахстана.

"Я не хочу, чтобы за мои проступки страдала моя семья. Я прошу казахстанцев понимания ради моей семьи, ради моей дочери. Еще раз прошу прощения у всего казахстанского народа и Николая Кучмы!" - обратился Али Демир.

28-летний гражданин Турции был задержан полицией и водворен в изолятор временного содержания. Позже его отпустили под залог.

Видеозапись инцидента вызвала широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как Демир набрасывается на пожилого водителя и неоднократно бьет его. Пострадавший водитель скорой был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

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