Двух полицейских будут судить в Костанае

Проявили преступную небрежность - пресс-служба суда.

В Костанайский районный суд поступило уголовное дело в отношении двух полицейских отделения патрульной полиции ОВД Костанайского района, которые обвиняются в ненадлежащем исполнении своих функциональных обязанностей, что повлекло смерть 18-летней Дарьи Махартовой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«20 июля 2018 года полицейские Р. и Е., имея достоверную информацию и точные координаты о месте совершаемого преступления, имея реальную возможность к его предотвращению, проявляя преступную небрежность, ограничились визуальным осмотром участка трассы из салона служебной автомашины марки «SsangYong», не выходя из неё, после чего покинули место происшествия, - пояснили в областном суде. - В итоге, по результатам выезда одним из полицейских составлен рапорт, что поступившее сообщение не нашло своего подтверждения, и 21 июля 2018 года, материал был списан в номенклатурное дело».

В результате ненадлежащего исполнения своих функциональных обязанностей, как отмечается в материалах дела, полицейскими не обеспечен осмотр и прочёсывание указанной очевидцами местности, проигнорированы указания помощника оперативного дежурного Костанайского РОВД о тщательной проверке местности на предмет установления предполагаемого преступника, что повлекло по неосторожности тяжкие последствия в виде насильственной смерти Дарьи Махартовой. Полицейские предстанут перед судом 1 октября 2018 года.

Напомним, 18-летняя Дарья Махартова 20 июля вечером вышла на пробежку и с тех пор не выходила на связь. К поиску были подключены волонтеры Костаная. Чуть позже 18-летнюю жительницу Затобольска нашли мертвой в лесопосадках близ Костаная.

Полицейскими было начато досудебное расследование по статье «Убийство». Полиция распространила фоторобот подозреваемого. Также стало известно о том, что не отреагировавших должным образом на вызов в день смерти 18-летней Дарьи Махартовой двух полицейских Костаная арестовали. По подозрению в убийстве Дарьи задержан 26-летний мужчина. Позже полицейскими при проведении следственных действий установлен второй подозреваемый.

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