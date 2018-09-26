Полмиллиона подарил акимат астанчанину за спасение ребенка

Это достойный пример, как граждане должны относиться к окружающим - аким Астаны

В акимате Астаны состоялось награждение Артема Карева, спасшего жизнь ребенка, выпавшего с балкона 10 этажа, передает Zakon.kz.

"Уважаемый Артем Семенович, мы все впечатлены вашим вчерашним поступком. Вы, рискуя собственной жизнью, сохранили жизнь совсем юного семилетнего астанчанина. Это достойный пример, как граждане должны относиться к окружающим. Это бесценно для близких и родственников спасенного мальчика. Мы не должны оставлять без внимания такие поступки и поэтому решили вам выделить награду из нашего фонда», - сказал аким Астаны Бахыт Султанов.

Артему вручили чек на 500 тысяч тенге.

24 сентября с балкона 10-го этажа в Астане чуть не упал 7-летний ребенок. Живущий этажом ниже Артем Карев не растерялся, и подхватил мальчика, когда тот уже сорвался.

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