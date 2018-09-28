В заброшенном здании на берегу Есиля скрывался подозреваемый в убийстве журналистки

Мужчину поймали.

Оперативники Департамента криминальной полиции МВД задержали подозреваемого в убийстве столичной журналистки Ирины Бекетовой, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева.

"Оперативниками Департамента криминальной полиции МВД в заброшенном здании на берегу реки Есиль в поселке Ижевское Аршалинского района Акмолинской области задержан и водворен в ИВС Гусейнов А.М., совершивший на почве ревности убийство журналиста Nur.kz Бекетовой И.Д, тело которой со следами побоев было обнаружено в подъезде дома", - рассказал Садубаев.

Он отметил, что операция по задержанию прошла молниеносно. Подозреваемый не оказал сопротивления, не пытался бежать, полицейские застали его врасплох.

Проводится досудебное расследование.

Ирину Бекетову убили в подъезде дома 24 сентября. В МВД сообщили, что в совершении преступления подозревают ее сожителя. По предварительной информации, убийство произошло на почве ревности.

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