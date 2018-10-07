Арестован менеджер Хабиба

После массовой драки Хабиб Нурмагомедов начал требовать свой титул.

В Лас-Вегасе (штат Невада, США), завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 229. В главном событии вечера встретились Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Россиянин доминировал на протяжении всего поединка и вынудил Конора сдаться в ходе четвёртого раунда.

После завершения боя в зале T-Mobile Arena началась массовая потасовка, зачинщиком которой, по сути, стал победитель схватки. В драку были втянуты представители команд Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. После того как в ситуацию вмешалась полиция и охрана, конфликт был погашен. Но затем, судя по всему, к некоторым участникам конфликта были применены соответствующие санкции.

Полицией Лас-Вегаса был задержан менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов. Об этом на свой странице в «Инстаграме» сообщает журналист ТАСС Игорь Лазорин. С чем связан арест функционера, пока не уточняется.

Источник: Чемпионат

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