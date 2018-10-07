Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Арестован менеджер Хабиба

После массовой драки Хабиб Нурмагомедов начал требовать свой титул.

Фото : соцсети7 октября 2018, 11:59

В Лас-Вегасе (штат Невада, США), завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 229. В главном событии вечера встретились Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Россиянин доминировал на протяжении всего поединка и вынудил Конора сдаться в ходе четвёртого раунда.

После завершения боя в зале T-Mobile Arena началась массовая потасовка, зачинщиком которой, по сути, стал победитель схватки. В драку были втянуты представители команд Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. После того как в ситуацию вмешалась полиция и охрана, конфликт был погашен. Но затем, судя по всему, к некоторым участникам конфликта были применены соответствующие санкции.

Полицией Лас-Вегаса был задержан менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов. Об этом на свой странице в «Инстаграме» сообщает журналист ТАСС Игорь Лазорин. С чем связан арест функционера, пока не уточняется.

Источник: Чемпионат


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты