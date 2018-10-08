Единый совокупный платеж: зачем людям новый налог, если его можно не платить

Разберемся, выгодна ли государству новая системы взимания налогов, и какие преимущества получат казахстанцы за добровольную уплату ЕСП.

Пожалуй, самым глобальным вопросом последних лет министерства труда и социальной защиты была проблема самозанятых. Их много, они чем-то занимаются, но при этом данную категорию граждан никак не могли заставить платить налоги. В итоге впервые новый проект по Единому совокупному платежу (ЕСП) широкой аудитории представила глава ведомства Мадина Абылкасымова. Сегодня, когда ЕСП уже находится на финишной прямой, разберемся, в чем его преимущества, и почему не стоит бояться новой системы.

Как мы уже озвучили выше, первопричиной появления ЕСП стал тот факт, что пока индивидуальные предприниматели стабильно пополняли бюджет в виде индивидуального подоходного налога (10%), а также обязательных пенсионных взносов (10%), неформально занятые граждане предпочитали игнорировать подобные мелочи. Тогда как правила по уплате налогов распространяются абсолютно на все категории работающего населения.

Минусов от подобного бездействия достаточно. Так, например, самозанятое население практически лишается полноценного охвата пока еще действующей пенсионной системой и другими мерами социальной поддержки. Как рассказали журналистам Zakon.kz в министерстве труда, именно это и послужило причиной создания ЕСП, чтобы таким образом стимулировать самозанятое население.

"В рамках проекта закона предлагается внедрение Единого совокупного платежа, предусматривающий снижение налоговой нагрузки для плательщиков ЕСП - размер подоходного налога составляет порядка 1% по сравнению с 10 % в общеустановленном режиме и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Кроме этого, у граждан, подпадающих под этот режим, появляется возможность на облегченных условиях платить все платежи и участвовать в системах социального обеспечения", - пояснили в ведомстве.

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Теперь о том, кто может участвовать в программе ЕСП: любой казахстанец, доход которого не должен превышать 100 минимальных размеров заработной платы (28 284 тенге). При этом ЕСП будет распространяться только на казахстанцев, не использующих наемных работников и получающих доход от выполнения работ, оказания услуг или продажи продукции личного подсобного хозяйства только для физических лиц. Другими словами, если ваша деятельность будет связана с каким-либо ТОО, под категорию самозанятого населения вы уже не попадаете.

"К примеру, в городах - это няни, гувернантки, репетиторы, тамады, водители. В поселках - это в основном те, кто занят подсобным хозяйством и реализует излишки своей продукции для получения дохода физическим лицам", - пояснили в Минтруда.

Что же дает ЕСП людям?

Первое: участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования и получить доступ к медицинским услугам, неограниченным по сумме и видам, с правом выбора медицинского учреждения после введения ОСМС. Второе: участвовать в накопительной пенсионной системе и получение базовой пенсионной выплаты в зависимости от стажа участия в системе. Кроме пополнения своих пенсионных накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде, для плательщиков ЕСП появится возможность получать базовую пенсию в повышенном размере в связи с тем, что будет фиксироваться трудовой стаж. Третье: получить социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери работы, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком.

Еще из плюсов выплат, значится существенная финансовая прибавка к минимально гарантированной государством социальной помощи в виде пособий, а также тот факт, что за счет подтверждения своего дохода, повышается потенциальная кредитоспособность граждан. То есть теперь вы официально можете получить кредит в банке, подтвердив свою платежеспособность регулярными взносами.

"Введение Единого совокупного платежа – это режим, предоставляющий возможность неформально занятым лицам осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также стать полноправными участниками системы и системы социального и медицинского страхования", - подчеркивают в министерстве.

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Зачем все-таки платить налог, если можно жить как раньше?

После поднявшейся шумихи в обществе с новостью о введении платежа, в министерстве сразу же решили успокоить всех недовольных - уплата платежа будет действительно добровольной. А платить или нет - каждый решает сам, в зависимости от того, нужны ли ему преимущества налогоплатильщика или нет. Дословно в официальных сводках это звучит так:

"Уплата Единого совокупного платежа производится на добровольной основе по собственному желанию. Право участвовать в системе остается за физическим лицом, к нему не будут применяться какие-либо меры по привлечению к ответственности за неуплату единого совокупного платежа. Очень важно, чтобы каждый гражданин участвовал в государственных программах – это и пенсионная система, социальное страхование, медицинское страхование, и был защищен. Сейчас, не регистрируя свою деятельность, либо не имея трудового договора, граждане при выходе на пенсию могут рассчитывать только на базовый пакет", - подчеркивают в министерстве.

Как выяснилось, новая программа обошлась республиканскому бюджету довольно дешево. По официальной информации, на внедрение системы не потребуется дотаций вообще. Причина простая: ЕСП подлежит уплате общей суммой через банки второго уровня или смежные организации, осуществляющие их функции. Платеж следует перевести на банковский счет Государственной корпорации "Правительство для граждан". Далее госкорпорация распределяет платеж в виде индивидуального подоходного налога и социальных платежей, затем перечисляет их в бюджет региона, а также ЕНПФ, ГФСС и ФОМС.

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