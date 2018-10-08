Идеологический актив по обсуждению основных положений Послания прошел в Костанайской области

Во время актива представители разных сфер высказались о том как Послание этого года повлияет на их работу и о готовности к его реализации.

В режиме конференц-связи со всеми регионами он охватил более 2 тыс. человек передает zakon.kz.

- Ежегодное Послание Главы государства это актуальный и важный документ, который является логическим продолжением курса проводимым Президентом страны, - отметил во время заседания аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. - Все задачи поставленные в нынешнем программном документе имеют реальные предпосылки, глубоко проработанные и обеспеченные ресурсами. В нем нашли отражения практически все ключевые вопросы нашего общества.

Во время актива представители разных сфер высказались о том как Послание этого года повлияет на их работу и о готовности к его реализации. Так, главный врач Мендыкаринской ЦРБ Марина Гизбрехт в своем выступлении отметила, что повышение заработной платы на 20% участковым медицинским работникам, коснется порядка 1 600 человек в области, участвующих в Программе управления заболеваниями:

- Данная мера также позволит привлечь молодых специалистов работать на село. Например, в Мендыкаринском районе сейчас работает 10 врачей общей практики. Нагрузка на одного врача составляет порядка 2200 человек при нормативе 1700. И мы надеемся, что в следующем году к нам приедут новые специалисты, что позволит достичь установленных нормативов.

Также в районе сейчас активно ведется работа по переходу на безбумажное ведение медицинской документации и уже оцифровано 85% паспортов.

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