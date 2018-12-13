"Астана" сыграет с французским "Ренном" за выход в плей-офф Лиги Европы

Чемпиону Казахстана для выхода в плей-офф требуется не проиграть во Франции.

В матче группового этапа Лиги Европы "Астана" на выезде сыграет с французским "Ренном", пишет Sports.kz.

Это противостояние пройдет сегодня, 13 декабря, и начнется в 23:55 по времени Астаны, прямая трансляция на телеканале "Qazsport".

Встреча состоится на стадионе "Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян" в Ренне, вмещающем 31 127 зрителей. Обслуживать ее будет судейская бригада из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком, ассистировать ему назначены Харлес Схап и Ян де Врис, резервный рефери — Дэйв Госсенс.

Одна из букмекерских контор фаворитом считает хозяев поля: наиболее вероятный счет — 1:0.

На данный момент в квартете К с 11 очками лидирует украинское "Динамо", восемь у "Астаны" и шесть в активе "Ренна", чешский "Яблонец" имеет два балла. Чемпиону Казахстана для выхода в плей-офф требуется не проиграть во Франции.

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