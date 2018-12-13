Президенты Турции и Германии поздравили Назарбаева с Днем Независимости

Мировые лидеры продолжают присылать телеграммы.

В адрес Главы государства продолжает поступать поздравительная корреспонденция от лидеров зарубежных государств и глав правительств по случаю Дня Независимости, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер также поздравил Главу государства, пожелав ему благополучия и здоровья, а народу Казахстана – успешного будущего в условиях мира и свободы.

"В течение многих лет Казахстан и Германию связывает доверительное сотрудничество. Ваша страна играет важную роль в регионе и является для Германии крупнейшим торговым партнером в Центральной Азии. В ходе председательства в Совете Безопасности ООН в начале этого года Ваша страна в очередной раз продемонстрировала готовность брать на себя ответственность и на международном уровне", - говорится в телеграмме.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган особо подчеркивает роль Нурсултана Назарбаева в истории независимого Казахстана.

"Мы рады и гордимся результатами развития и процветания Казахстана, а также успехами Вашей страны на международной арене, достигнутыми с момента обретения независимости. Эти достижения, бесспорно, являются результатами проводимой Вами, мудрец тюркского мира, дальновидной политики. Уверен, что Вы продолжите вносить свой вклад в установление глобального мира и стабильности, а авторитет Казахстана на международной арене будет расти и дальше", - отмечается в телеграмме Реджепа Эрдогана.

В своем поздравлении Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани выражает заинтересованность в дальнейшем углублении отношений во благо интересов двух государств.

"От всего сердца поздравляю Вас и весь народ Республики Казахстан с 27-й годовщиной независимости. Основываясь на прошлом опыте, надеюсь на углубление взаимного сотрудничества для процветания двух народов", - пишет Х.Рухани.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с Днем Независимости, пожелав новых успехов на ответственном государственном посту, а гражданам Казахстана – мира и счастья.

"Ваша страна достигла впечатляющих результатов в экономике, обеспечении социальной и политической стабильности. Казахстан вносит значительный вклад в укрепление безопасности на евразийском пространстве, выработку и реализацию эффективных механизмов решения конфликтов. Убежден, что стратегические белорусско-казахстанские отношения, основанные на взаимном доверии и продуктивном сотрудничестве, будут и далее активно развиваться на благо наших народов", - говорится в телеграмме.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев от себя лично и от имени народа Узбекистана поздравил Нурсултана Назарбаева и всех казахстанцев с Днем Независимости.

"Казахстан как образец современного, конкурентоспособного и быстроразвивающегося государства благодаря своим большим достижениям в экономической, технологической, социальной и культурно-гуманитарной областях занимает достойное место в мировом сообществе. Мы глубоко уважаем и знаем Вас как Елбасы народа Казахстана, признанного на международном уровне государственного деятеля, умелого и талантливого реформатора", - говорится в телеграмме Президента Республики Узбекистан.

В письме Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона дается высокая оценка нынешнему уровню многогранного стратегического взаимодействия между Таджикистаном и Казахстаном.

"Уверен, что подписанные в ходе моего официального визита в Вашу страну документы и дальнейшие совместные усилия сторон по их реализации придадут больший динамизм взаимовыгодному таджикско-казахстанскому сотрудничеству, отвечающему коренным интересам наших стран и народов", - указано в письме.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков от себя лично и от имени народа Кыргызской Республики поздравил Нурсултана Назарбаева с Днем Независимости.

"За годы независимости Казахстан под Вашим руководством достиг впечатляющих успехов. Инициированные Вами масштабные государственные преобразования и реформы придали импульс социально-экономическому росту страны, повышению благосостояния народа и укреплению авторитета Казахстана на международной арене", - говорится в телеграмме.

В своем письме Президент Республики Армения Армен Саркисян особо отмечает важность дальнейшего развития и углубления взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами.

"Убежден, что совместными усилиями мы сможем придать новый импульс в направлении повышения эффективности межгосударственного взаимодействия наших стран, наращивания торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, содействия раскрытию потенциала армяно-казахстанского многопланового сотрудничества", - пишет А.Саркисян.

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Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, Премьер-Министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян в своих телеграммах поздравили Главу государства с Днем Независимости и пожелали всему народу Казахстана благополучия и процветания.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин также поздравил Главу государства и народ Казахстана с национальным праздником. В своей телеграмме южнокорейский лидер пишет: "Я очень рад тому, что в ходе встречи на полях Саммита АСЕМ в октябре месяце мы выразили совместную заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между нашими странами".

Теплые слова поздравления и пожелания дальнейшего развития Казахстана под мудрым руководством Нурсултана Назарбаева также высказываются в поздравительном письме Короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифа.

Наилучшие пожелания счастья, прогресса и процветания также переданы в письме Президента Алжирской Народной Демократической Республики Абдель Азиза Бутефлика.

Поздравляя Нурсултана Назарбаева с Днем Независимости, Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга выразил заинтересованность в расширении межгосударственных связей и углублении взаимоотношений.

Теплые слова поздравления по случаю Дня Независимости Республики Казахстан также направили Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Ас-Сиси, Президент Республики Сингапур Халима Якоб, Президент Республики Индия Рам Натх Ковинд, а также Премьер-Министр Королевства Таиланд генерал Прают Чан-Оча.

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