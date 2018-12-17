Назван победитель во втором сезоне конкурса I'm a singer Kazakhstan 2018

В начале выступления Роман спел первую песню в дуэте с молодым исполнителем Али Окаповым песню легендарного Батырхана Шукенова Қайран көңіл-ай на казахском языке.

16 декабря Роман Ким стал победителем в гранд-финале I'm a singer Kazakhstan 2018 со второй песней “Show must go on”, передает Zakon.kz.

В начале выступления Роман спел первую песню в дуэте с молодым исполнителем Али Окаповым песню легендарного Батырхана Шукенова Қайран көңіл-ай на казахском языке.

Вторым спел участник Нурболат Абдуллин в дуэте с исполнителем Еркеном Айттымбетовым на индийском языке.

Третей участницей выступила единственная девушка в финале Ayree, которая совместно с певцом Арай Айдарханом спела нежную песню "Кусни Корлан" на казахском языке.

К слову, в этот праздничный воскресный вечер выступил специальный гость и победитель проекта "Евровидение 2016" - Джамала (Украина), которая исполнила песню "Самга" в честь Дня независимости Республики Казахстан на казахском языке.

Напомним, первый сезон проекта I am singer Kazakhstan провели на "31 канале" после того, как в Китае на конкурсе Singer-2017 триумфально выступил казахстанец Димаш Кудайбергенов. Он занял второе место, но покорил своим голосом китайскую публику. Кайрат Тунтеков стал финалистом первого сезона I am singer Kazakhstan и спел в финале ту же песню, что и Димаш.

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