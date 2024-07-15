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Участник из Казахстана занял первое место на конкурсе "Славянского базара"

Участник из Казахстана занял первое место на конкурсе &quot;Славянского базара&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 09:30 Фото: Instagram/yernazar.music
Ерназар Жубан из Казахстана занял первое место в конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-2024" на фестивале "Славянский базар в Витебске – 2024", сообщает Zakon.kz.

Конкурс прошел 14 июля 2024 года.

Как отмечено в публикации издания "Белта", Жубан покорил своим выступлением зрителей и жюри, исполнив композицию "Подберу музыку". Ему присудили 69 баллов из 70 возможных.

"Я шестой год участвую, и это последний год, который прошел. А так шесть лет подряд участвовал. Думаю, это мой год – секрет в этом".Ерназар Жубан

В итоге лучшую сумму за две номинации набрали два конкурсанта – Ерназар Жубан и Каролина Балан из Молдовы – по 133 балла (69 + 64 и 67 + 66).

Согласно данным Wellnews.ru, в определении победителя жюри использовало, говоря спортивным языком, дополнительный показатель – оценки председателя жюри (в этом году – Розы Рымбаевой, народной артистки Казахстана).

Они оказались выше у представительницы Молдовы.

Итак, обладательницей высшей награды – Гран-при, а также специального приза "Лира" и денежной премии 20 тыс. долларов стала Каролина Балан.

Первая премия (с денежным призом 15 тыс. долларов ) и специальный приз "Лира" вручены Ерназару Жубану.

После завершения конкурса Жубан оставил эмоциональный пост на странице в Instagram.

Артист заявил, что посвящает первое место своей стране.

Также он призвал всех не отказываться от своей мечты и выразил благодарность.

"Все закончилось! Какое прекрасное чувство защищать честь нашей страны за рубежом! Думаю, тяжелый труд окупился! Это первое место хочу посвятить своей стране! Я благодарен своим родителям и братьям! Я чувствовал вашу поддержку".Ерназар Жубан

Ранее сообщалось, что шведский певец Стаффан Ульссон, более известный как Боссон, исполнивший знаменитый трек фильма "Мисс Конгениальность" "One in a Million", посетил шоу Динары Сатжан. Ведущая поспешила поделиться этим событием с общественностью.

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