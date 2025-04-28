Сыновья Розы Рымбаевой перепели ее знаменитую песню

Казахстанский исполнитель Али Окапов анонсировал выход композиции под названием Atameken. Эту песню исполняла его мама Роза Рымбаева. В дуэте с Окаповым выступает Мади Рымбаев, сообщает Zakon.kz.

Небольшим отрывком артисты поделились с общественностью на странице в Instagram 28 апреля 2025 года.

Примечательно, но пользователи Сети остались довольны творческой идеей музыкантов.

Али, в очередной раз удивили, как красиво исполнено, конечно, после гениальной непревзойденной Розы Рымбаевой исполнять ее репертуар сложно, но вы прям удивили, хочется послушать полную версию, браво.

Самый искренний!

Лучшие.

Классная песня и красиво исполнили, супер, – сказано в комментариях.

Песня Atameken была написана в 2009 году.

Ранее стало известно, что популярный певец Валерий Меладзе выступил на одной из наиболее престижных концертных площадок в Великобритании и во всем мире. Альберт-холл в Лондоне был полон зрителей, подпевающих в унисон артисту.