Сыновья Розы Рымбаевой перепели ее знаменитую песню
Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский исполнитель Али Окапов анонсировал выход композиции под названием Atameken. Эту песню исполняла его мама Роза Рымбаева. В дуэте с Окаповым выступает Мади Рымбаев, сообщает Zakon.kz.
Небольшим отрывком артисты поделились с общественностью на странице в Instagram 28 апреля 2025 года.
Примечательно, но пользователи Сети остались довольны творческой идеей музыкантов.
- Али, в очередной раз удивили, как красиво исполнено, конечно, после гениальной непревзойденной Розы Рымбаевой исполнять ее репертуар сложно, но вы прям удивили, хочется послушать полную версию, браво.
- Самый искренний!
- Лучшие.
- Классная песня и красиво исполнили, супер, – сказано в комментариях.
Песня Atameken была написана в 2009 году.
Ранее стало известно, что популярный певец Валерий Меладзе выступил на одной из наиболее престижных концертных площадок в Великобритании и во всем мире. Альберт-холл в Лондоне был полон зрителей, подпевающих в унисон артисту.
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