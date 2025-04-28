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Культура и шоу-бизнес

Сыновья Розы Рымбаевой перепели ее знаменитую песню

Сыновья Розы Рымбаевой, песня, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 19:49 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский исполнитель Али Окапов анонсировал выход композиции под названием Atameken. Эту песню исполняла его мама Роза Рымбаева. В дуэте с Окаповым выступает Мади Рымбаев, сообщает Zakon.kz.

Небольшим отрывком артисты поделились с общественностью на странице в Instagram 28 апреля 2025 года.

Примечательно, но пользователи Сети остались довольны творческой идеей музыкантов.

  • Али, в очередной раз удивили, как красиво исполнено, конечно, после гениальной непревзойденной Розы Рымбаевой исполнять ее репертуар сложно, но вы прям удивили, хочется послушать полную версию, браво.
  • Самый искренний!
  • Лучшие.
  • Классная песня и красиво исполнили, супер, – сказано в комментариях.

Песня Atameken была написана в 2009 году.

Ранее стало известно, что популярный певец Валерий Меладзе выступил на одной из наиболее престижных концертных площадок в Великобритании и во всем мире. Альберт-холл в Лондоне был полон зрителей, подпевающих в унисон артисту.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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