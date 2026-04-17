Скандал вокруг камзола из "Қыз Жібек": Минкультуры отреагировало на публикацию Баян Алагузовой

В Министерстве культуры и информации (МКИ) Казахстана отреагировали на публикацию продюсера Баян Алагузовой о камзоле из фильма "Қыз Жібек", сообщает Zakon.kz.

16 апреля 2026 года Баян Алагузова в своем Instagram рассказала, что заполучила легендарный камзол из культового фильма "Қыз Жібек".

Публикация продюсера вызвала бурное обсуждение среди казахстанцев.

"В музейном фонде киностудии "Казахфильм" хранится один оригинальный камзол, использованный в фильме "Қыз Жібек". Данный экспонат охраняется как важное культурное наследие национального кинематографа. Вопрос о том, каким образом второй камзол, упомянутый в публикации продюсера, оказался в частных руках, в настоящее время выясняется", – заявили в пресс-службе МКИ РК сегодня, 17 апреля.

В ведомстве добавили, что киностудия "на системной основе ведет работу по сбору, реставрации и сохранению ценных реквизитов, костюмов и иных предметов исторической значимости, использованных в национальных фильмах". Цель – сохранение и передача культурного наследия будущим поколениям.

"В настоящее время при киностудии "Казахфильм" планируется открытие масштабного музея, соответствующего современным требованиям. В нем будут представлены уникальные экспонаты, связанные с историей отечественного кино, которые будут широко доступны посетителям", – поделились в пресс-службе МКИ РК.

В министерстве подчеркнули, что "вопросам сохранения и защиты культурных ценностей уделяется особое внимание", и подтвердили "готовность всегда предоставлять обществу открытую и достоверную информацию по возникающим вопросам".

