Культура и шоу-бизнес

Скандал вокруг камзола из "Қыз Жібек": Минкультуры отреагировало на публикацию Баян Алагузовой

продюсер Баян Алагузова, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 17:15 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
В Министерстве культуры и информации (МКИ) Казахстана отреагировали на публикацию продюсера Баян Алагузовой о камзоле из фильма "Қыз Жібек", сообщает Zakon.kz.

16 апреля 2026 года Баян Алагузова в своем Instagram рассказала, что заполучила легендарный камзол из культового фильма "Қыз Жібек".

Публикация продюсера вызвала бурное обсуждение среди казахстанцев.

"В музейном фонде киностудии "Казахфильм" хранится один оригинальный камзол, использованный в фильме "Қыз Жібек". Данный экспонат охраняется как важное культурное наследие национального кинематографа. Вопрос о том, каким образом второй камзол, упомянутый в публикации продюсера, оказался в частных руках, в настоящее время выясняется", – заявили в пресс-службе МКИ РК сегодня, 17 апреля.

В ведомстве добавили, что киностудия "на системной основе ведет работу по сбору, реставрации и сохранению ценных реквизитов, костюмов и иных предметов исторической значимости, использованных в национальных фильмах". Цель – сохранение и передача культурного наследия будущим поколениям.

"В настоящее время при киностудии "Казахфильм" планируется открытие масштабного музея, соответствующего современным требованиям. В нем будут представлены уникальные экспонаты, связанные с историей отечественного кино, которые будут широко доступны посетителям", – поделились в пресс-службе МКИ РК.

В министерстве подчеркнули, что "вопросам сохранения и защиты культурных ценностей уделяется особое внимание", и подтвердили "готовность всегда предоставлять обществу открытую и достоверную информацию по возникающим вопросам".

Материал по теме

"Как кукла" и "Киркоров на минималках": в Казнете высмеяли новый образ Турсена Алагузова

Ранее мы писали, что роскошный сюрприз от мужа Баян Алагузовой растрогал казахстанцев.

Читайте также
Баян Алагузова заполучила легендарный камзол из культового фильма "Қыз Жібек"
00:13, 17 апреля 2026
Баян Алагузова заполучила легендарный камзол из культового фильма "Қыз Жібек"
Поклонников Баян Алагузовой поразила пикантная сцена в новом фильме
07:40, 23 июля 2025
Поклонников Баян Алагузовой поразила пикантная сцена в новом фильме
Как Баян Алагузову поздравили с Днем всех влюбленных
00:07, 14 февраля 2025
Как Баян Алагузову поздравили с Днем всех влюбленных
Читайте также
Казахстан выиграл пятую медаль на чемпионате мира по таеквондо в Узбекистане
17:51, Сегодня
Казахстан выиграл пятую медаль на чемпионате мира по таеквондо в Узбекистане
Забит Магомедшаприпов заборол Нурмагомедова
17:47, Сегодня
Забит Магомедшаприпов заборол Нурмагомедова
Появилась информация о казахстанских клубах в еврокубках
17:24, Сегодня
Появилась информация о казахстанских клубах в еврокубках
Разгромной победой завершился матч "Шахтёра" в Первой лиге
16:55, Сегодня
Разгромной победой завершился матч "Шахтёра" в Первой лиге
