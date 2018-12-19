Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

Депутаты рассмотрят ряд законопроектов.

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят несколько законопроектов, передает Zakon.kz.

В частности, будут рассмотрены проекты законов "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года"; "О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе".

Также буду рассмотрены законопроекты "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оборонной и аэрокосмической деятельности".

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