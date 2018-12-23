Знаменитые антропологи помогут казахстанским ученым

В горах Алтая продолжат изучать сакские курганы, а на месте раскопок построят музей под открытым небом.

В Восточном Казахстане разрабатывают трехлетнюю программу новых археологических исследований, сообщает корреспондент "Хабар 24".

В горах Алтая продолжат изучать сакские курганы, а на месте раскопок построят музей под открытым небом. Антропологи с мировым именем также помогут казахстанским ученым воссоздать образ жизни и древние обряды народов Великой степи. К сенсационным открытиям ученых приближают больше 19 тысяч древних артефактов, найденных на востоке страны. "Золотой воин", найденный в 1969 году при раскопках Иссыкского кургана в Алматинской области, дал старт громким археологическим открытиям современности. Так называемый "казахстанский Тутанхамон" стал ключом к разгадке образа жизни и высочайшей промышленной культуры сакских племен. Выполненную с ювелирным мастерством погребальную атрибутику "Золотого человека" исследователи назвали находками международного значения.

- Эта находка сыграла огромное значение для развития не только археологической науки Казахстана, но и мировой науки. Найденные еще 4 "золотых воина" на территории Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей, лишний раз свидетельствуют о том, какого высочайшего уровня развития культура Казахстана, - считает директор Института истории и этнологии им. Уалиханова Зиябек Кабульдинов.

Не меньше новых и еще неизведанных артефактов хранят горы Алтая. В этом году у плато Елеке Сазы группа профессора Зейноллы Самашева обнаружила усыпальницу нового "Золотого человека". На его одежде археологи насчитали более 8 тысяч золотых элементов. Их сейчас изучают и пытаются отреставрировать английские эксперты. Изучив состав и методы обработки металла, археологи приблизились к очередной мировой сенсации.

- Олово из этого региона попадало каким-то образом торговым каналом или какими-то другими путями до Месопотамии на западе и до Южной Сибири на территории современного Китая, обеспечивали весь Старый свет, - говорит доктор исторических наук Зейнолла Самашев.

То, что саамские племена 2800 лет назад владели передовой для того времени металлургией и разрабатывали целые месторождения, – факт теперь научно доказанный. Поэтому сейчас отечественные исследователи добиваются включения древних памятников эпохи бронзы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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