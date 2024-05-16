Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею 16 мая сыграла против Швеции в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Чехии, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Sportarena.kz, игра завершилась поражением сборной Казахстана со счетом 1:3.

Шайбой в составе нашей команды отметился Адиль Бекетаев.

В настоящее время подопечные Галыма Мамбеталиева занимают предпоследнее место в своей подгруппе, набрав после четырех матчей три очка.

14 мая мужская сборная Казахстана по хоккею провела свой третий матч на мировом первенстве в Чехии, в ходе которого уступила представителям Латвии со счетом 0:2.

