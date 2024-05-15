Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня

В Алматы несколько улиц получат названия и будут переименованы. Могут ли в Казахстане вернуть прежний часовой пояс. Действительно ли на экс-министра цифрового развития Багдата Мусина завели уголовное дело. Главные события за 15 мая 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Несколько улиц Алматы получат названия и будут переименованы

Разработан проект совместного постановления акимата и решения маслихата Алматы о переименовании и присвоении наименований улицам южной столицы. В соответствии с проектом планируется:

Переименовать следующие улицы Алматы:

часть пр. Юрия Гагарина (от ул. К. Тимирязева до пр. аль-Фараби) Бостандыкского района – на пр. Ермека Серкебаева;

ул. Юбилейную Ауэзовского района – на ул. Владимира Толоконникова.

Присвоить наименования улицам Алматы:

безымянной улице микрорайона "Жас қанат" Турксибского района – ул. Ескендіра Хасанғалиева;

безымянной улице Бостандыкского района – ул. Юрия Померанцева.

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В пояснительной записке говорится, что поступили соответствующие обращения о присвоении улицам Алматы имен известных деятелей искусства Казахстана.

С учетом мнения населения данный вопрос вносится на рассмотрение сессии маслихата Алматы.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 мая.

Могут ли в Казахстане вернуть прежний часовой пояс

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года на всей территории Казахстана установили единый часовой пояс (UTC+5). После в стране запустили петицию о возвращении прежнего часового пояса (по состоянию на 15 мая подписали 4299 человек).

Сегодня в кулуарах Мажилиса вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев ответил на вопрос, могут ли в Казахстане вернуть прежний часовой пояс.

"Пока мы придерживаемся официальной позиции, которая была принята нашим ведомством совместно с другими госорганами. По регламенту мы должны дождаться результатов петиции, потом уже эти результаты мы возьмем в работу. В случае достижения критической массы в 50 тыс. голосов работа снова запускается внутри правительства", – заявил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

На экс-министра Багдата Мусина завели уголовное дело? Комментарий Антикора

30 апреля Багдат Мусин покинул пост министра цифрового развития. А после на фоне его увольнения в Сети появилась информация, что на экс-главу МЦРИАП завели уголовное дело. Действительно ли на экс-министра завели уголовное дело, рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

"В настоящее время в производстве Агентства по противодействию коррупции и его территориальных подразделений уголовных дел в отношении бывшего министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Мусина Багдата Батырбековича не имеется", – сообщил корреспонденту Zakon.kz в ответе на официальный запрос руководитель Службы досудебного расследования Канат Сулейменов.

В Алматы проснулись вязовые клопы

Проснулась природа, а с ней и различные букашки. Алматинцы стали замечать на подоконниках всем знакомых жуков-вонючек. Многие опасаются, что в этом году повторится картина с нашествием древесных клопов, как это происходило в прошлые годы. Zakon.kz обратился к специалистам, чтобы узнать, как борются в южной столице с этими насекомыми и возможно ли в этом сезоне увеличение их популяции.

"В текущем году работы по обработке зеленых насаждений от вредителей и болезней, в том числе от древесных клопов, в Алматы проведены в апреле. Так как в этот период при благоприятной погоде обработка считается эффективной и деревья выходят из спячки". Акимат Алматы

Деревья обрабатываются только в теплые дни и в начале вегетационного периода.

Она проводится в четыре этапа за сезон: первый этап обработки: с 15 апреля по 20 мая. Она включает в себя 4-кратную обработку дубов и 2-кратную обработку тополей.

второй этап: с 30 мая по 30 июня (2-я обработка);

третий этап: с 10 июля по 10 августа (3-я обработка);

четвертый этап: с 20 августа по 20 сентября (4-я обработка).

В акимате отметили, что в случае необходимости алматинцы могут обратиться с вопросами или жалобами в общественную приемную акимата Алматы (Open Almaty) по номеру +7 727 338 33 88 (1308) или подать свое обращение, прикрепив фотографии, на электронный адрес: contact@open-almaty.kz, а также оставить его в официальных пабликах по адресам: instagram.com/openalmaty/ и facebook.com/OpenAlmaty.

В "КазМунайГазе" новый и. о. председателя правления

Председатель правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов представил коллективу АО НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова, на которого возложено исполнение обязанностей председателя правления АО НК "КазМунайГаз".

Он будет занимать эту должность до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО НК "КазМунайГаз".

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Также глава фонда поблагодарил Магзума Мирзагалиева за его работу на посту руководителя КМГ.

Акимат прокомментировал слухи об освобождении Нурлана Ногаева

В Казнете появилась информация о скором освобождении от должности акима Мангистауской области Нурлана Ногаева в связи с переходом на другую работу. Пресс-служба областного акимата ответила на это высказывание.

"Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев находится на рабочем месте". Официальный представитель акимата Мангистауской области Жанна Сагидулла

Снос незаконных строений в Алматы

В Алматы приступили к демонтажу незаконно возведенного строения в горной местности по ул. Кыз Жибек, 25. Объект площадью порядка 544 кв. м собственник возвел хозяйственным способом без разрешительной документации, сопровождения авторского и технического надзоров.

Управлением градостроительного контроля города по результатам внеплановой проверки в отношении собственника были приняты меры по ст. 316 ч.1, 321, 322 ч.1, 463 ч.1 КоАП РК, также выдано предписание на устранение допущенных нарушений.

"За неисполнение требований предписания собственник вновь был привлечен к административной ответственности по ст. 462 ч. 3 КоАП РК", – уточнили специалисты.

Также отмечено, что 9 июня 2023 года решением Медеуского районного суда исковое заявление Управления на снос объекта удовлетворено, после чего последовали судебные разбирательства по апелляционной жалобе собственника. 21 сентября 2023 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменения.

"Демонтаж начат сегодня, 15 мая 2024 года, в присутствии судебных исполнителей". Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

Вместе с тем в Алматы по решению суда сносят незаконные пристройки к пентхаусу. В городском управлении градостроительного контроля уточнили, что демонтаже пристроек к пентхаусу ведут по адресу: пр. аль-Фараби, 101.

"Собственник элитного жилья (физлицо) возвел пристройки вокруг своей квартиры без разрешительных документов. Управление неоднократно инициировало внеплановые проверки по объекту, однако собственник уклонялся от получения уведомления". Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве напомнили, что, согласно Предпринимательскому кодексу РК, проверка может быть начата только при вручении акта о назначении внеплановой проверки субъекту проверки.

"Управлением подано исковое заявление в Бостандыкский районный суд на снос пристройки к пентхаусу общей площадью 150 кв. м. Решением Бостандыкского суда от 13 января 2024 года исковые требования Управления на снос удовлетворены. 11 апреля прошлого года Алматинским городским судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения". Пресс-служба акимата Алматы

К демонтажу незаконно возведенного строения собственник приступил добровольно при участии судебных исполнителей Департамента юстиции Алматы.

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