Юрист по делу об убийстве Дениса Тена сообщил о полицейском, который видел драку

Сейчас страж порядка проходит по делу как свидетель.

Адвокат подозреваемых в деле об убийстве Дениса Тена Амангельды Шариф прокомментировал линию защиты своих нанимателей. Например, Жанар Толыбаевой, обвиняемой по уголовной статье "Недонесении о преступлении", могут снизить срок, так как она не видела самого убийства. Кроме того, юрист заявил о полицейском в форме, который видел и не разнял драку, передает Zakon.kz.

Как пояснил адвокат, Толыбаева показала в ходе следствия, что видела лишь, как Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов сняли зеркала. После этого девушка покинула место преступления.

"Есть шанс, что Толыбаевой облегчат наказание. Хочу отметить, они изначально не договаривались снять зеркала. Жанар говорит,что как сняли зеркала, почувствовав неладное, сразу ушла оттуда. Они ранее не были знакомы. Можно сказать, приехав в город только познакомились. Я не согласен с обвинением, что якобы они совершили заказное убийство. Даже неправильно выдвигать подобную статью в их случае. Жанар ранее была в браке, а сейчас беременна", - сказал адвокат.

Как пояснил юрист, оба подозреваемых не хотели в тот день красть зеркала. Касательно версии о заказном убийстве он отметил, что Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов не знали Дениса Тена в лицо.

"Я еще раз подчеркиваю - они не хотели в тот день снимать зеркала, то есть совершить ограбление. На то дело пошло, они даже не знали, что это спортсмен. Чтобы совершить убийство, заранее дают деньги, например, 100 тысяч долларов, ничего подобного не было. Они только на следствии узнали, что убили Дениса Тена. Во время его убийства Жанар не было рядом, сам процесс убийства она не видела, она ушла оттуда", - добавил он.

Также адвокат заявил, что драку Тена и подозреваемых видел полицейского при исполнении. По его словам, если бы страж порядка вмешался в происходящее, то убийства бы не было.

"Она утверждает, что ходила с ними рядом, только потому, что знала хорошо Кудайбергенова. Она ведь имеет на это право. Она даже не знала, что они совершают подобные грабежи. В этом деле еще есть такой момент, там рядом был сотрудник полиции. Он видел, как они дрались вдвоем. Если бы он разнял их, такого, может, и не было бы. Ведь был полицейский. Он видел, как между Теном и Кудайбергеновым назревал конфликт, но он не подошел. Он был в форме - при исполнении. Это все выяснилось во время следствия. Сейчас он участвует в процессе только как свидетель. Я считаю, что по этому делу можно оправдать Толыбаеву", - заявил адвокат.

Ранее стало известно, что подозреваемая по делу Дениса Тена беременна.

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