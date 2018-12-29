Какая погода будет в январе в Казахстане

На западе, юго-западе и юге страны прогнозируется теплая погода с осадками.

По предварительному прогнозу Казгидромета, средняя за месяц температура воздуха в январе ожидается выше нормы на 1°С на юго-западе, юге и юго-востоке республики, а на остальной территории – ближе к климатической норме, передает Zakon.kz.

Количество осадков за месяц ожидается около и больше нормы, лишь в Павлодарской и на севере Восточно-Казахстанской области – меньше нормы.

В начале первой декады северные, северо-восточные и центральные регионы республики будут находится под влиянием холодного антициклона. Столбики термометров будут понижаться ночью до 25...30, местами 35 мороза, днем до 15...20, местами 25 мороза.

А на запад, юго-запад и юг страны будет осуществляться вынос теплых воздушных масс и с прохождением фронтальных разделов прогнозируется теплая погода с осадками. Температура воздуха составит:

ночью до 2...7, местами 12 мороза, днем до 0...5 тепла, местами 5 мороза.

В течение месяца с частым выносом теплых воздущных масс и прохождением фронтальных разделов на большей части республики ожидается теплая и осадочная погода. Лишь в начале второй и третьей декад ожидается очередное понижение температуры воздуха.

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