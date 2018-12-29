Какие страны поздравили Назарбаева с главными казахстанскими праздниками

Глава государства внимательно ознакомился со всей корреспонденцией.

На официальном сайте Президента РК опубликованы письма и телеграммы по случаю Дня Первого Президента Республики Казахстан и Дня Независимости Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

На имя Нурсултана Назарбаева поступила обширная корреспонденция от глав иностранных государств и правительств, руководителей международных организаций, зарубежных и казахстанских государственных, общественных и деловых организаций, глав дипломатических миссий, представителей духовенства, творческой и научной интеллигенции, а также от граждан Казахстана.

В адрес главы государства поздравительные письма направили президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты: США – Дональд Трамп, Турецкой Республики – Реджеп Эрдоган, Федеративной Республики Германия – Франк-Вальтер Штайнмайер, Республики Узбекистан – Шавкат Мирзиёев, Республики Таджикистан – Эмомали Рахмон, Кыргызской Республики – Сооронбай Жээнбеков, Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов, Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Украины – Петр Порошенко, Азербайджанской Республики – Ильхам Алиев, Республики Армения – Армен Саркисян, Республики Молдова – Игорь Додон, Исламской Республики Иран – Хасан Рухани, Республики Индия – Рам Натх Ковинд, Объединенных Арабских Эмиратов – Халифа бен Заид Аль Нахаян, Исламской Республики Афганистан – Мохаммад Ашраф Гани, Итальянской Республики – Серджо Маттарелла, Республики Польша – Анджей Дуда, Швейцарской Конфедерации – Ален Берсе, Венгрии – Янош Адер, Чешской Республики – Милош Земан, Республики Сербия – Александр Вучич, Словацкой Республики – Андрей Киска, Литовской Республики – Даля Грибаускайте, Латвийской Республики – Раймондс Вейонис, Эстонской Республики – Керсти Кальюлайд, Финляндской Республики – Саули Ниинистё, Республики Греция – Прокопис Павлопулос, Республики Болгария – Румен Радев, Румынии – Клаус Йоханнис, Республики Корея – Мун Чжэ Ин, Республики Сингапур – Халима Якоб, Социалистической Республики Вьетнам – Нгуен Фу Чонг, Монголии – Халтмаагийн Баттулга, Республики Перу – Мартин Корнехо, Арабской Республики Египет – Абдель Фаттах Ас-Сиси, Алжирской Народной Демократической Республики – Абдель Азиз Бутефлика, Южно-Африканской Республики – Матамела Рамафоза, Федеральный президент Австрии – Александр Ван дер Беллен, Генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт, Председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель, Королева Великобритании Елизавета II, Император Японии Акихито, короли: Бельгии – Филипп, Испании – Фелипе VI, Нидерландов – Виллем-Александр, Иордании – Абдалла II, Швеции – Карл XVI Густав, Саудовской Аравии – Салман бен Абдулазиз Аль Сауд, Марокко – Мухаммед VI, Бахрейна – Хамад бен Иса Аль Халифа, Таиланда – Маха Вачиралонгкорн, Султан Омана Кабус бин Саид, Султан Брунея Хассанал Болкиах, Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмад аль-Джабир ас-Сабах, вице-президент – Премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, наследный принц, заместитель председателя Совета министров Королевства Саудовская Аравия, министр обороны Мухаммад бен Салман бен Абдулазиз Аль Сауд, премьер-министры: Республики Армения – Никол Пашинян, Королевства Таиланд – генерал Прают Чан-Оча, Ямайки – Эндрю Холнесс, заместитель Верховного правителя Малайзии Султан Назрин Муиззуддин Шах.

В поздравительных телеграммах глав иностранных государств и правительств особо подчеркивается роль Президента страны в становлении и поступательном развитии независимого Казахстана, формировании авторитета страны на международной арене.

В письмах и телеграммах руководителей и представителей международных организаций высоко оценивается вклад Нурсултана Назарбаева в сохранение мира и стабильности, а также в создание благоприятных условий для налаживания и развития сотрудничества на межгосударственном уровне. В их числе – поздравительные послания от исполняющего обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова, генеральных секретарей: ОИС – Юсефа аль-Осеймина, Совета сотрудничества тюркоязычных государств – Багдада Амреева, председателя исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, специального представителя Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Натальи Герман, председателя Межгосударственного авиационного комитета Татьяны Анодиной, генерального секретаря Совета МПА СНГ Юрия Осипова, заместителя генерального секретаря Совета МПА СНГ – полномочного представителя Парламента РК в МПА СНГ Асхата Нускабай, заместителя ответственного секретаря ПА ОДКБ – полномочного представителя Парламента РК в ПА ОДКБ Виктора Рогалева и других.

В письме на имя главы государства специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман подчеркивает: "В своей книге "Эра независимости" Вы отметили, что сделать Казахстан высокоразвитым государством может лишь сообщество свободных, прогрессивных граждан, и что пришло время смотреть вперед. Великая история рождает великое будущее. Я глубоко убеждена, что 2019 год станет для Казахстана годом достижения новых вершин".

Большое количество писем и телеграмм, содержащих поздравления, поступило от зарубежных и отечественных производственных коллективов и финансовых структур. В частности, от коллектива Международного финансового центра "Астана", руководителей ТОО "Тенгизшевройл" Теда Этчисона, Имера Боннера и Мурата Мукашева, главного исполнительного директора компании Eni S.p.A. Клаудио Дескальци, управляющего директора евразийского отделения корпорации "Шеврон" Джона Балтца, председателя Совета директоров ТОО "Kazzinc Holdings" Николы Поповича, руководителей АО "Народный Банк Казахстана" Умут Шаяхметовой и Александра Павлова, главы компании "Мабетекс групп" Беджета Паколли, президента АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" Асем Мамутовой, директора ТОО "ALTYN TAU COMPANY" Даны Абдирашкызы, председателя Совета директоров ПАО "Трубная металлургическая компания" Дмитрия Пумпянского, руководителя группы компании "Глобал" Надежды Шабаевой и других.

Так, председатель Совета директоров ТОО "Kazzinc Holdings" Никола Попович в своем письме подчеркивает результаты развития Казахстана за годы независимости, достигнутые под руководством Нурсултана Назарбаева: "За годы независимости Казахстану удалось достичь многого: определены государственные границы, приняты Конституция и национальная валюта. Свидетельством признания Казахстана мировым сообществом является председательство страны в разные годы во многих авторитетных международных организациях, чего никогда не было в практике молодых государств. Сегодня Казахстан ставит перед собой еще более масштабные задачи, решение которых определит вектор развития государства на долгосрочную перспективу. "Казцинковцы" всецело разделяют стремление к новым вершинам и готовы приложить все необходимые усилия для выполнения поставленных задач".

Свои поздравления также направили Папа Римский Франциск, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Верховный муфтий Казахстана Серикбайкажы Ораз, Верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний.

Большая праздничная корреспонденция поступила из Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также представителей дипломатического корпуса. В частности, Главу государства поздравили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров, временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов, глава администрации города Байконура Константин Бусыгин, председатель Совета директоров ПАО "НК "РуссНефть" Михаил Гуцериев, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор РУДН Владимир Филиппов, директор Объединенного института ядерных исследований, академик РАН Виктор Матвеев, глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РК Иван Кулеба, председатель Организации развития "Ага Хан" Карим Ага Хан IV, председатель региональной общественной организации "Конгресс карачаевского народа" Къады хаджи Халкечев, гражданка Германии С.Бухмиллер и другие.

Так, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф в своем письме отмечает: "День Независимости по праву считается символом свободы и могущества вашего государства. За небольшой исторический период народ Казахстана сумел построить демократическое и экономически независимое государство".

Свои поздравительные обращения направили деятели науки, образования и культуры нашей страны. В их числе – президент Национальной академии наук Мурат Журинов, президент АОО "Назарбаев Университет" Шигео Катсу, ректоры КазНУ им. аль-Фараби Галым Мутанов, Карагандинского государственного технического университета Марат Ибатов, Карагандинского государственного индустриального университета Бахыт Жаутиков, Казахского национального университета искусств Айман Мусахаджаева, директор Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Сидорович, президент Казахстанско-Американского свободного университета Ережеп Мамбетказиев, академики НАН РК Серик Кирабаев и Алия Бейсенова, писатели Сабит Досанов и Смагул Елубаев, народный артист Казахстана Ескендир Хасангалиев, оперная певица Мария Мудряк, историк Адильбек Бегедаев, коллективы Национальной академической библиотеки РК, Государственного театра оперы и балета "Астана Опера и другие.

Ректор КазНУ им. аль-Фараби Галым Мутанов в своем письме благодарит Главу государства за оказываемую поддержку отечественной науки и образования, отмечая результаты развития отдельных отраслей научно-исследовательской деятельности: "Примите от многотысячного коллектива КазНУ им. Аль-Фараби слова огромной благодарности за всестороннюю поддержку науки и образования, внимание нашему университету, который в следующем году отметит 85-летие. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в деятельности на благо нашего народа и независимого государства – Республики Казахстан".

Поздравления поступили от обладателя звания "Халық Қаһарманы", генерала армии М. Алтынбаева, обладателя звания "Қазақстанның Еңбек Ері" У. Карабалина, общественных деятелей О. Абдыкаримова, Т. Мансурова, заслуженного деятеля Казахстана Ж. Ергалиева, Героя Социалистического Труда С. Жумабековой, ветерана труда К. Оразбекова, президента Красного полумесяца Казахстана Е. Аргымбаева, председателя правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" Д. Кыдырали, журналиста Л. Монастырской, руководителя Казахского ПЕН-Клуба Б. Габдуллина, председателя демократической партии "Ақ жол" А. Перуашева, коллективов Центра духовной народной медицины "Сақтар", общественного объединения "Асылана", общественного объединения "Жас Ұлан", членов ассоциации "Асыл бала", председателя Союза казачьих объединений Ю.Захарова, членов Республиканского общественного объединения архивистов Казахстана "Асылмұра", а также членов Ассамблеи народа Казахстана А. Башмакова, Л. Гирша, Г. Пусселя, З. Чумаковой, С. Руссу, О. Николашиной, Г. Исмаиловой, Р. Битковой, Р. Челидзе и других.

Так, в своей поздравительной телеграмме специалист в области теологии и религиозных направлений Расим Челидзе особо подчеркивает роль и заслуги Нурсултана Назарбаева в урегулировании международных вопросов: "Именно Вы выступаете медиатором по ряду международных проблем. Например, в рамках преодоления сирийского кризиса Вы предоставили диалоговую площадку для конфликтующих сторон. Сегодня за этим процессом наблюдает весь мир. Астана заложила основу для установления добрых взаимоотношений между странами".

Письма и телеграммы с теплыми пожеланиями Елбасы направили также А. Бейсембинова, М. Канатова, М. Рахимбекова, М. Сагындыккызы, Н. Телкожа, семья Айтхожиных, семья Тажикеновых из Астаны; М. Гипертаева, Е. Тегисбаев, Г. Жетаева, К. Иманбеков из Алматы; А. Мурат, М. Турысбаев, К.Исаева из Алматинской области; У. Бахтыгерей, Б. Гарифуллин, Р. Оспанова, Ж. Пралиев из Шымкента; К. Кусаинов из Акмолинской области; А. Бектырлиев, В. Болекбаева, А. Калаганов, А. Матаев из Актюбинской области; М. Иманберды, Е. Оразалин, из Восточно-Казахстанской области; Т. Мырзахметов из Жамбылской области; М. Альбекова, Т. Кубашев, К. Хайруллин из Западно-Казахстанской области; А. Крюков из Костанайской области; А. Динмухаммед, С. Нурсайлау из Кызылординской области; Г. Михнова, М. Утеубаев из Павлодарской области; Д. Исмаков из Северо-Казахстанской области; М. Балаубеков из Туркестанской области; казахстанки К. Ли и Е. Ушмаева, студент Казахско-Турецкого международного университета им. Х. А. Яссави Я. Рашид, стипендиат программы "Болашақ" А. Отемисов, студенты академии "Юсимас", работники сферы здравоохранения Кызылординской области, члены детского ансамбля Nomad и другие.

Многочисленные поздравления направили руководители министерств и ведомств, акимы областей, депутаты Парламента РК, послы, руководители национальных компаний и других государственных учреждений, предприятий и организаций республики.

Глава государства внимательно ознакомился со всей корреспонденцией, поступившей в его адрес, и благодарит авторов за теплые поздравления и добрые пожелания.

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