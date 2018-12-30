Головкин оказался пятым в рейтинге самых прибыльных боксеров 2019 года

На первом месте - украинец Василий Ломаченко.

Головкин оказался пятым в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров на 2019 год по версии инсайдера The Ring, передает Zakon.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Инсайдер авторитетного журнала The Ring Майк Коппинджер составил свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории на 2019 год.

На первое место он поставил украинца Василия Ломаченко, на второе - мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, на третье - американца Теренса Кроуфорда. Казахстанец Геннадий Головкин занял пятую строчку по его версии.

Вот как выглядит его список pound-for-pound на 2019 год:

1. Василий Ломаченко

2. Сауль "Канело" Альварес

3. Теренс Кроуфорд

4. Майки Гарсия

5. Геннадий Головкин

6. Наоя Иноуэ

7. Александр Усик

8. Эррол Спенс

9. Срисакет Сор Рунгвисаи

10. Джарретт Херд

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