Актриса, выжившая в ДТП с G-Wagen, остается в тяжелом состоянии

Проводятся все мероприятия по оказанию интенсивной терапии.

Выжившая в крупном ДТП в Алматы актриса Айзада Сатыбалдиева находится в тяжелом состоянии, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения города.

"Ее доставили в БСНП в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время ее состояние остается стабильно тяжелым. Проводятся все мероприятия по оказанию интенсивной терапии", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматы.

29 декабря на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина произошла авария, жертвами которого стали три человека. Среди погибших была актриса Шолпан Елгезекова. Единственной выжившей оказалась Айзада Сатыбалдиева.

Автомашина марки Gelandewagen, по словам очевидцев, проехавшая на красный сигнал светофора, столкнулась с иномаркой.Предполагаемый виновник с места аварии скрылся, однако позже его поймали. Следствием установлено, что виновник аварии управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Расследование случившегося взято на контроль МВД.

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