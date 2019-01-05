Сборная Казахстана разгромила Данию в молодежном чемпионате мира по хоккею

Счет был открыт на 35-й секунде.

Сборная Казахстана обыграла Данию во втором утешительном матче и сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира по хоккею, передает корреспондент Vesti.kz.



Игра проходила на арене "Роджерс" в канадском Ванкувере и завершилась со счетом 4:0.



Казахстанцы вышли вперед уже на 35-й секунде, причем шайба получилась на загляденье - отличился нападающий Саян Данияр, красиво обыгравший голкипера сборной Дании Мадса Согаарда.



Второго взятия ворот в матче ждали недолго. На пятой минуте отличился нападающий Давид Макуцкий, а ассистентами выступили форвард Айдос Жорабек и защитник Евгений Шинкарецкий. После этого тренерский штаб сборной Дании заменил Согаарда.



Еще один гол был забит в самой концовке матча. На 59-й минуте Дания сняла с игры голкипер и получила два гола в пустые ворота - за 38 секунд дважды отличился Артур Гатиятов.



Отметим, что вратарь сборной Казахстана Демид Еремеев отразил 11 бросков датчан и оформил первый "сухой" матч на этом МЧМ.



Первая игра между Казахстаном и Данией проходила 2 января и завершилась со счетом 4:3. На групповом этапе команда Сергея Старыгина проиграла Швеции (1:4), Словакии (2:11), США (2:8) и Финляндии (0:5). Разница пропущенных и заброшенных шайб составила 5:28.



Таким образом, сборная Казахстана сохранила место в элите и выступит на МЧМ-2020, который пройдет с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в чешских городах Острава и Тршинец. Также на турнире сыграют Канада, Россия, США, Финляндия, Швейцария, Швеция, Чехия, Словакия и Германия.



В свою очередь Дания, проигравшая Казахстану утешительную серию со счетом 2:0 и четыре игры группового раунда с общим результатом 0:26, отправляется в группу А первого дивизиона. В элите ее заменит Германия.

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