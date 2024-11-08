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Сборная Казахстана по хоккею разгромила Китай на чемпионате Азии

Сборная Казахстана по хоккею разгромила Китай на чемпионате Азии , фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 22:10 Фото: icehockey.kz
Во втором матче Чемпионата Азии сборная Казахстана 8 ноября одержала победу над Китаем со счетом 6:1, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Казахстанская федерация хоккея, хет-трик оформил Дмитрий Бреус, также первыми голами за сборную отметились Андрей Буяльский и Евгений Королинский.

Казахстан – Китай – 6:1 (1:0, 1:1, 4:0):

  • 1:0 - 16:34 - Бреус (Гренц, Рымарев) ГБ 
  • 1:1 - 26:52 - Чанг Минджу(Ху Уянг, Джанг Пенгфей) 
  • 2:1 - 32:32 - Буяльский (Королинский)  
  • 3:1 - 44:13 - Гренц (Рымарев) 
  • 4:1 - 44:53 - Королинский (Бреус, Зубов)  
  • 5:1 - 50:25 - Бреус (Буяльский) ГБ  
  • 6:1 - 56:52 - Бреус 

Ранее сообщалось, что 6 ноября в самом крупном городе Казахстана стартовало азиатское первенство по хоккею с шайбой среди мужских сборных. Данное событие проводится впервые в истории нашей страны. 

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