Сборная Казахстана по хоккею разгромила Китай на чемпионате Азии

Во втором матче Чемпионата Азии сборная Казахстана 8 ноября одержала победу над Китаем со счетом 6:1, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Казахстанская федерация хоккея, хет-трик оформил Дмитрий Бреус, также первыми голами за сборную отметились Андрей Буяльский и Евгений Королинский.

Казахстан – Китай – 6:1 (1:0, 1:1, 4:0):

1:0 - 16:34 - Бреус (Гренц, Рымарев) ГБ

1:1 - 26:52 - Чанг Минджу(Ху Уянг, Джанг Пенгфей)

2:1 - 32:32 - Буяльский (Королинский)

3:1 - 44:13 - Гренц (Рымарев)

4:1 - 44:53 - Королинский (Бреус, Зубов)

5:1 - 50:25 - Бреус (Буяльский) ГБ

6:1 - 56:52 - Бреус

Ранее сообщалось, что 6 ноября в самом крупном городе Казахстана стартовало азиатское первенство по хоккею с шайбой среди мужских сборных. Данное событие проводится впервые в истории нашей страны.