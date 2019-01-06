Конфликт в Караганде: аким области заявил, что виновные будут наказаны

Ерлан Кошанов дал пояснения о ходе следствия и дальнейших шагах расследования.

6 января 2019 года, в 10.00, в Караганде представители власти встретились с родственниками погибшего в ходе массовой драки 1 января текущего года в ресторане "Древний Рим", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

На встрече были даны подробные разъяснения о ходе проведения следствия.

В это же время у здания Департамента полиции в ожидании информации собралось 200-230 человек.

Перед собравшимися выступил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов и дал исчерпывающие пояснения о ходе следствия и дальнейших шагах расследования.

Аким заявил, что следствие взял под личный контроль Генеральный прокурора РК, и отметил, что все виновные лица будут наказаны.

Власти пообещали, что процесс будет прозрачным и объективным. По данному факту органами правопорядка возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Хулиганство" Уголовного кодекса РК. Создана и оперативно работает следственная группа.

На сегодняшний день установлено восемь участников, семь из которых взяты под стражу, один находится в международном розыске.

Обращаем внимание на тот факт, что потасовка произошла между двумя компаниями, и не носила межнационального характера.

Также напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность по статье 274 УК РК (штраф в размере до 5 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок), - говорится в сообщении.

Во время встречи никаких нарушений закона не зафиксировано.

На данный момент обстановка в городе и области спокойная, нарушений общественного порядка не допущено.

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