Выжившую в алматинском ДТП с G-Wagen актрису перевели в палату

Женщина в сознании, но ее состояние остается все еще тяжелым.

Актрису Айзаду Сатыбалдиеву, единственную выжившую в страшном ДТП c Gelandewagen в Алматы, перевели в палату, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения города.

"Ее перевели из реанимации в палату отделения травматологии в больнице Скорой неотложной помощи. Женщина в сознании, но ее состояние остается все еще тяжелым", - сообщили в управлении здравоохранения.

29 декабря на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина произошла авария, жертвами которого стали три человека. Среди погибших была актриса Шолпан Елгезекова. Единственной выжившей оказалась Айзада Сатыбалдиева.

Автомашина марки Gelandewagen, по словам очевидцев, проехавшая на красный сигнал светофора, столкнулась с иномаркой. Предполагаемый виновник с места аварии скрылся, однако позже его поймали. Следствием установлено, что виновник аварии управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Расследование случившегося взято на контроль МВД.

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