В МВД рассказали, почему началась массовая драка в Караганде

Посетителей вытолкали из ресторана. Разозлившись, они сообщили об этом своим друзьям. Последние (десять человек) приехали на подмогу.

Массовая драка возле ресторана в Караганде, в результате которой скончался один человек, носила бытовой характер. Органы расследования не усматривают в ней вопросов межнационального характера. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал первый заместитель министра внутренних дел Жанат Сулейменов, передает корреспондент Zakon.kz.

В ночь с 31 декабря на 1 января около 4 часов утра на территории ресторана "Древний Рим" произошла групповая драка. В ней приняли участие посетители, владельцы заведения и персонал.

"В результате проведения следственно-оперативных мероприятий нами установлены 14 человек, которые участвовали в групповой драке, и девять человек, которые активно участвовали со стороны персонала. Причиной потасовки стал конфликт между посетителями, которые находились в ресторане. Ресторан имеет большую территорию. В тот день было порядка 400 человек, в том числе хозяева. Согласно режиму работы ресторан должен закрываться в 3 часа ночи. Поэтому после 3 часов ночи посетителям сообщили, что ресторан будет закрываться. На этой почве была словесная перепалка, которая переросла в конфликт", - сказал Сулейменов.

В итоге, по его словам, посетителей вытолкали из ресторана. Разозлившись, они сообщили об этом своим друзьям. Последние в количестве десяти человек приехали на подмогу обидевшимся и стали вламываться в ресторан. Так завязалась драка, в ходе которой четыре человека были ранены, один в результате ранения в артерию бедра скончался.

"В настоящее время восемь человек в ИВС. Один пересек границу (Омская область). Установлено, что он пересек границу через пост в Павлодарской области, на территорию Российской Федерации. Это мы выяснили в результате проведения оперативно-следственных мероприятий. Установили, что он пересек границу 1 января после 22.00. Нами были приняты меры, направленны две оперативно-следственные группы на территорию РФ. Одна группа направлена в Армению. С коллегами все эти дни мы вопросы взаимодействия отрабатываем, находим понимание. Я думаю, что и диаспора, и родственники знают, взаимодействуют. Само его обращение, думаю, будет способствовать его возвращению в Казахстан для привлечения на законных основаниях к уголовной ответственности", - сообщил он.

Другую информацию об инциденте представитель МВД раскрывать не стал, ссылаясь на интересы следствия. Добавив лишь детали относительно скрывшегося лица.

"Что касается его роли, совершал - не совершал, я думаю, что достаточные основания у органов расследования на тот момент имелись, судом дана санкция. И роль каждого будет доказана при помощи видеозаписи, допросов потерпевших, очных ставок. Мы не говорили во время расследования, потому что хотели все выяснить", - добавил Сулейменов.

Он также отметил, что в ходе расследования происшествия установлено что "драка носила чисто бытовой характер". Потому как в ней участвовали представители разных национальностей с каждой стороны.

Относительно погибшего парня спикер отметил, что он не находился в ресторане в момент начала драки, он пришел по просьбе друга. По подозрению в совершении хулиганских действий и убийства восемь человек задержаны и арестованы, один объявлен в розыск.

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!