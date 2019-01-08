МВД обратилось к объявленному в розыск фигуранту драки в Караганде

МВД РК гарантирует объективное, всестороннее расследование дела и рекомендует гражданину Гуруряну во избежание возникновения отягчающих обстоятельств добровольно сдаться сотрудникам полиции.

Министерство внутренних дел РК рекомендует объявленному в розыск фигуранту драки в Караганде добровольно сдаться, передает Zakon.kz.

Как отметил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев, на сегодняшний день по подозрению в совершении хулиганских действий и убийства 23-летнего мужчины в Караганде восемь человек задержаны и арестованы, один из подозреваемых - гражданин Гурурян объявлен в розыск.

"В рамках розыскного дела группы полицейских выехали по местам его вероятного нахождения. В связи с появлением в сети обращения разыскиваемого о готовности сдаться, его родным два дня назад были переданы контакты наших сотрудников. Однако до сегодняшнего дня никто на них не выходил. МВД Республики Казахстан гарантирует объективное, всестороннее расследование дела и рекомендует гражданину Гуруряну во избежание возникновения отягчающих обстоятельств добровольно сдаться сотрудникам полиции", - сообщил Садубаев.

Ход расследования взят на особый контроль МВД Республики Казахстан.

Ранее в соцсетях появилось обращение разыскиваемого Гуруряна. Он заявил, что готов сдаться властям, но просит справедливого и прозрачного расследования. А также заявляет, что не совершал убийства и не намерен брать на себя чужой грех.

1 января возле одного из ресторанов Караганды был обнаружен труп 23-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе следствия было установлено, что с различными травмами в медицинское учреждение обратились трое мужчин 24-27 лет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила и задержала нескольких подозреваемых. Один был объявлен в розыск.

Прокуратура области призвала граждан и представителей СМИ ориентироваться исключительно на официальные данные органа уголовного преследования.

6 января в Караганде представители власти встретились с родственниками погибшего. На встрече были даны подробные разъяснения о ходе проведения следствия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!