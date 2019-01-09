Депутат от АНК о случае в "Древнем Риме": На армянскую диаспору нет давления

Сегодня более 15 тысяч армян являются гражданами Казахстана.

В кулуарах мажилиса депутат и председатель ОО "Армянский культурный центр "Луйс" Наринэ Микаелян ответила на вопросы журналистов по поводу трагедии, случившейся в карагандском ресторане "Древний Рим", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила Микаелян, давления на армянскую диаспору из-за трагедии нет.

"Давления нет. Просто несколько армянских семей из Караганды уехали на похороны. В те дни скончалась молодая женщина от онкологии в Караганде прямо в эти события. Несколько семей поехали хоронить ее в Армению. Более 15 тысяч армян являются гражданами Казахстана. В Караганде более двух тысяч граждан Казахстана - армяне. Около одной тысячи граждан Армении, кто приехал на заработки", - пояснила она.

Мажилисвумен добавила, что ей "действительно больно от того, что лица армянской национальности участвовали в этом инциденте.

"И мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы разобрались, нашли виновного независимо от национальности, и наказали по закону", - указала депутат.

По ее словам, она узнала о случившемся "чуть позже" и сразу же связалась с армянской общиной, которая находится в Карагандинской области, с Ассамблеей народа Казахстана. С самого первого дня на месте трагедии находился руководитель карагандинской армянской общины.

"Несколько раз он попытался зайти в дом погибшего парня, но, понятно, горе такое большое у родителей. Они уже вчера встретились, переговорили, уточнили, что дело тут не в национальном конфликте, дело в бытовом случае. Это большое горе у родителей, и мы вместе с ними скорбим. Большая утрата не только для родителей, но и для всех нас. Невинно погиб молодой человек в результате такого бытового случая", - подчеркнула парламентарий.



Также Микаелян рассказала, чем занимаются в эти дни этнокультурные центры, в частности, тот, что возглавляет она сама.

"Во всех регионах есть этнокультурные объединения, конечно, мы сами связывались. Вы, наверное, понимаете, что речь идет только об армянской диаспоре и молодежи, речь идет о том, что молодые люди выпили - все это последствия алкоголя. Конечно, это очень прискорбно. Я сама лично звонила в разные регионы, с молодежью разговаривала. Я сама родилась и выросла в Казахстане, всю жизнь живу здесь, у меня нет другой родины. Но на моей памяти впервые произошел такой инцидент", - уточнила она.

Разбираться же легально или нелегально находились граждане Армении в РК, на ее взгляд, необходимо правоохранительным органам.

"Руководители всех этнокультурных объединений являются гражданами РК. Все члены. А те, кто приезжает, уезжает, возможно, к родственникам - это дело случая. У нас тоже казахстанцы везде ездят. Конечно, это все дело правоохранительных органов, а не компетенция этнокультурных объединений. Понятно, что это еще и работа посольства, которое должно со своими гражданами проводить работу", - считает мажилисвумен.

Кроме того, она добавила, что речи межнациональной розни в этом случае не идет.

"Межнациональной розни нет. Это некоторые волнения. Как я понимаю, есть люди, заинтересованные в том, чтобы перевести вопрос к межнациональной розни. Ее никогда не было в Казахстане, и мы надеемся, что никогда не будет. Более 140 этносов всегда проживали в Казахстане в мире и согласии, никогда не было таких случаев, правоохранительные органы уже занимаются. Вы знаете, что уже возбудили уголовное дело по межнациональной розни. Сейчас будет отслеживаться, скорее всего, все комментарии, негативное поведение все это на контроле у правоохранительных органов. Сам генеральный прокурор на контроль все это дело взял. Я думаю, что все виновные этого случая и те, кто разжигает межнациональную рознь, те, кто был задействован в этой ситуации, те, кто виновны в гибели молодого человека - будут наказаны", - выразила уверенность Микаелян.

Но, как заключила депутат, она не исключает, что ситуацией в Караганде воспользовались некие силы извне.

"Я считаю, да, кто-то воспользовался. Я не знаю кто. Но скорее всего кто-то воспользовался. Потому что у казахстанцев никогда не было такой мысли, что у нас может быть межнациональная рознь", - пояснила она.

В ночь с 31 декабря на 1 января около 4 часов утра на территории ресторана "Древний Рим" произошла групповая драка. В ней приняли участие посетители, владельцы заведения и персонал. В результате скончался один человек. В МВД РК позже рассказали, из-за чего именно произошел конфликт, он носил бытовой характер. По факту были задержаны несколько человек, восемь - поместили в ИВС, один скрылся.

Оксана Скибан, Астана

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