Основные причины трагедий в ночных клубах Алматы назвали полицейские

50% алматинских увеселительных заведений нанимает охрану "с улицы".

В полиции Алматы уточнили масштабы проверок увеселительных заведений и назвали причины многочисленных резонансных преступлений, случавшихся там ранее, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Статистика происшествий в ночных клубах и барах в Алматы продолжает бить рекорды. По данным правоохранителей, только за прошедший год более 2 тысяч вызовов полиции по совершенным правонарушениям приходится на ночные заведения.

"Часто владельцы ночных клубов и баров создают все условия для правонарушений, вплоть до продажи спиртного несовершеннолетним и лицам, уже находящимся в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом, они предпочитают выставить зачинщиков конфликтов и пьяных посетителей "за двери", снимая с себя всю ответственность за дальнейшее развитие событий", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Избасар Бектуров.

Он привел в пример недавнее ДТП на пересечении Абая и Сейфулина, в котором погибла актриса Шолпан Елгезекова и еще два человека, рассказав новые подробности расследования.

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В Департаменте полиции отметили, что руководство клубов и баров, зная, что многие гости приезжают за рулем собственных авто и паркуются на их территории, продолжают продавать им алкоголь, и никак не препятствуют вождению автомобилей посетителями в нетрезвом состоянии.

"В канун Нового года в ночном клубе "Пионерская правда" произошел конфликт между посетителями, в результате нанесенных телесных повреждений один из участников скончался. И, конечно, все помнят о произошедшем три года назад убийстве у бара "Чукотка", но, не смотря на трагедию, и сейчас там не стихают драки и конфликты. Хотя, по сути, эта большая трагедия, приведшая к смерти и страданию людей, в какой-то произошла из-за попустительства администрации заведения", - уточнил полковник Бектуров.

Вместе с тем, по данным полиции, отсутствие лицензированной охраны и локального видеонаблюдения создают условия для совершения хулиганских действий, которые перерастают в драки и причинения вреда здоровью человека, а также для торговли синтетическими наркотиками внутри заведения.

"Только представьте, 50% заведений нанимает охрану "с улицы". Нет ни навыков, ни опыта в урегулировании конфликтов, отсутствует надлежащий досмотр гостей. К примеру, меньше месяца назад в кафе "Эверия" погибла девушка. Безопасность обеспечивал всего один охранник, не имеющий лицензию, который не смог предотвратить трагический исход. Осенью прошлого года Акимат Алматы инициировал конкретные действия, и назвали программу "14 шагов к безопасному городу". Одним из шагов станет снижение криминогенной ситуации вокруг заведений, входящих в группу риска. Мы намерены искоренить существующую тенденцию. Совместно с Ассамблеей народа Казахстана мы провели работу с владельцами увеселительных заведений и уведомили об их персональной ответственности перед горожанами", - сообщил И.Бектуров.

Владельцам клубов и баров уже дано предписание в ближайший месяц привлечь к работе специализированные охранные агентства, провести интеграцию локального видеонаблюдения с ЦОУ ДВД и подключить объекты к "тревожной кнопке", не скрывать, а оперативно уведомлять полицию о происшествиях. Эти профилактические меры не только позволят в значительной степени предотвратить возможные преступления, но и повысить ответственность руководителей заведений.

"Дополнительно управлению по борьбе с наркоманией дано поручение провести анализ, и взять на особый контроль ночные заведения. В конце февраля мы подведем итоги, и в отношении заведений, которые не обеспечат должного уровня безопасности, будут приняты решительные меры, вплоть до прекращения деятельности. Безопасность горожан оправдывает любые меры", - подытожил полковник Бектуров.

Ранее полицейские Алматы опубликовали список увеселительных заведений из "группы риска", согласно данным оперативной сводки 2018 года.

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