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События

Полиция нагрянула в ночные клубы Алматы: названы причины

сотрудники полиции ДП Алматы проверяют документы, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 13:28 Фото: ДП Алматы
Много жалоб поступает в полицию от жителей Алматы на увеселительные заведения из-за шума, курения кальяна и разных нарушений общественного порядка. Об этом 16 июня рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим стражи порядка провели масштабное профилактическое мероприятие в ночных заведениях.

"В ходе рейдов проверены десятки заведений. Выявлено более 70 фактов незаконного использования кальяна. Из заведений изъято свыше 30 кальянных аппаратов. Зафиксированы случаи продажи табачных изделий несовершеннолетним. По каждому факту собраны материалы и направлены в суд для привлечения виновных к ответственности", – рассказали в ДП.

Кроме того, полицейские выявили факты работы иностранных граждан без соответствующих документов. Часть посетителей и персонала доставили в подразделения полиции для разбирательства.

В полиции заявили, что профилактическая работа по контролю за увеселительными заведениями будет продолжена в рамках Года профилактики и реализации принципа "Закон и Порядок".

Ранее полиция Алматы пришла с проверками к жителям города, владеющим оружием.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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