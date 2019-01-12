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Футболист сборной Казахстана перешел в российский "Ростов"

В марте 2018 года он дебютировал за сборную Казахстана, проведя шесть матчей в Лиге наций, где сумел отметиться одним голом.

Фото : ФК "Астана"12 января 2019, 15:59

Полузащитник "Астаны" Бахтиер Зайнутдинов продолжит карьеру в "Ростове", сообщает Vesti.kz.

Бахтиер начинал карьеру в "Таразе". Полузащитник признавался лучшим молодым игроком казахстанской премьер-лиги в 2017 году, а также "Открытием сезона".

В 2018-м перешел в один из ведущих клубов страны - "Астану", оформив в первом же матче за новую команду хет-трик.

Минувшей осенью сыграл шесть матчей в Лиге Европы и забил один мяч.

Также Зайнутдинов в марте 2018 года дебютировал за сборную Казахстана, проведя шесть матчей в Лиге наций, где сумел отметиться одним голом.

За "Астану" провел 35 матчей, в которых забил семь мячей и сделал две голевые передачи.

Отметим, что "Ростов" с 24 очками занимает седьмое место из 16 в российской премьере-лиге, игры которой возобновятся матчами 18-го тура 3 марта.


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