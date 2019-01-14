Гибель внука Олжаса Сулейменова: наказание виновнице ДТП оставили прежним

За время разбирательства глава семьи Олжас Сулейменов дважды обращался в суд с просьбой о смягчении наказания для Мухитовой.

В городском суде Астаны озвучили приговор апелляционной коллегии по делу о ДТП, в котором погиб 26-летний внук поэта Олжаса Сулейменова - Искандер, пишет Sputnik Казахстан.

"Изучив материалы дела, судебная коллегия пришла к выводу, что приговор подлежит оставлению без изменений", - сообщила судья Асем Рамазанова, озвучивая апелляционное решение.

Судья отметила, что решение районного суда полностью отвечает всем принципам справедливости. В рассмотрении дела были рассмотрены все обстоятельства.

Резонансное дело с участием Малики Мухитовой рассматривали в районном Есильском суде. В середине ноября 29-летнюю Мухитову признали виновной по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Позже адвокат Мухитовой Дмитрий Куряченко подал на апелляцию. По делу прошло три заседания под председательством судьи Асем Рамазановой.

За время разбирательства глава семьи Олжас Сулейменов дважды обращался в суд с просьбой о смягчении наказания для Мухитовой. Однако обращения Сулейменова-старшего были приобщены к делу лишь в качестве показаний частного лица.

Потерпевшая сторона, представленная отцом Искандера Сергеем Ханом и матерью Лейлой Сулейменовой, неоднократно высказывала свое мнение против смягчения наказания для Мухитовой. На отбывании срока в колонии настаивал и гособвинитель.

Авария, в которой погиб Искандер Сулейменов, произошла 22 июня прошлого года в Астане. Следуя по проспекту Мангилик ел на мотоцикле, на пересечении с улицей ханов Жанибека и Керея он столкнулся с иномаркой Малики Мухитовой. От полученных травм 26-летний парень скончался на месте.

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