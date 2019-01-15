Казахстан занял 39 место в группе с высоким уровнем развития электронного правительства

Одним из ключевых направлений в работе по переводу на электронный формат госуслуг является развитие мобильного приложения электронного правительства М-Gov.

На заседании правительства министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев проинформировал, что по итогам исследования уровня развития электронного правительства, проводимого ООН, в 2018 году Казахстан занял 39 место в группе с высоким уровнем развития, передает корреспондент Zakon.kz.

"В то же время по уровню зрелости наше электронное правительство находится на стадии EGOV 2.0. На данный момент в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан" нами ведется работа по переходу на стадию e-GOV 3.0, уже освоенную такими странами как Южная Корея, Австралия, Сингапур, Великобритания, Дания и Швеция. Что характеризует стадию E-gov 3.0? Прежде всего, это внедрение таких элементов как "Искусственный интеллект", "Проактивные услуги", "Оцифрованные жизненные моменты", "Интернет вещей" и другие", - отметил он.

По его словам, к 2021-му году планируется полностью перейти на стадию E-gov 3.0, "хотя уже сейчас ряд ее элементов либо внедрены, либо находятся на стадии внедрения".

"Например, производится интеграция информационных систем, в рамках проекта "Смарт Бридж" внедряются элементы искусственного интеллекта, реализуются проактивные услуги", - пояснил Абаев.

Также глава ведомства добавил, что проведенный анализ портала e-GOV показал, что высоко востребованными среди населения являются услуги здравоохранения.

"Поэтому в прошлом году в электронном формате была реализована услуга по прикреплению к медицинской организации, выбору врача. За 4 месяца этой услугой воспользовались 70 тыс раз. С прошлого месяца на портале доступны медицинские справки нарко-, псих- и тубдиспансеров", - уточнил министр.

Теперь их можно получить, не выходя из дома.

"Как правило, такие справки необходимы при трудоустройстве, поступлении в вуз и так далее. Но по большому счету, работодателю необходимо получить лишь информацию о том, состоит ли кандидат на трудоустройство на учете в данных диспансерах. И теперь гражданам не нужно ездить в эти диспансеры и стоять в очередях. В целом же автоматизация гослуг не является панацеей, и как показывает практика, данная работа должна осуществляться в комплексе с повышением цифровой грамотности и расширением проникновения качественного интернета", - пояснил он.

Подтверждением тому, по его данным, служит тот факт, что за прошлый год через ЦОНы было выдано более 10 млн адресных справок.

"Хотя их на сегодня можно получить через портал электронного правительства без ЭЦП по одноразовому паролю или с помощью смартфона посредством телеграм-бота", - добавил Абаев.

Также одним из ключевых направлений нашей деятельности является развитие мобильного приложения электронного правительства М-Gov.

"Так, 64% казахстанцев используют смартфоны для выхода в Интернет. На сегодняшний день через mGov доступно лишь 87 услуг и сервисов. Поэтому министерством ведется работа по синхронизации мобильной и веб-версий. В то же время пользователями приложения уже являются 1,3 млн граждан. Только за 2018 год посредством m-Gov оказано 3,6 млн услуг", - заключил глава МИК РК.

Оксана Скибан, Астана

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