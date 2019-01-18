Коллеги погибшего пилота вертолета рассказали о нем

Местные жители называют Шитова героем, который направил самолет в безлюдное место, чем, возможно, спас жизни многих людей.

17 января в Алматы вертолет рухнул на территорию санатория "Алатау". На борту судна, рассчитанного на шесть человек, находился пилот Валентин Шитов. Он скончался по дороге в больницу. Погибшему было 50 лет, и половину жизни он работал летчиком. Пилот вылетел по частной заявке от заказчика, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов начал расследование. Сообщается, что вертолет был собран во Франции в 2017 году. Час его аренды составляет 590 тысяч тенге.

В авиакомпании "Sky Service", которой принадлежит техника, заявили, что борт регулярно обслуживался в сертифицированном сервисном техцентре. Перед вылетом всегда проводился осмотр.

17 января в Алматы из-за тумана и плохой видимости были задержаны или отменены несколько рейсов. Связано ли крушение вертолета с погодными условиями в регионе, пока неизвестно.

О Валентине Шитове рассказывают коллеги, называя его опытным пилотом, добрым и веселым товарищем. Он закончил Саратовское высшее военное авиационное училище. Начинал свою карьеру в Атырау, позже поступил на пограничную службу, пять лет назад перевелся в гражданскую авиацию.

Стальбек Алымкулов, коллега:

"Я его прекрасно знал, он был такой балагур, такой здоровый парень, весельчак. Классный, высокий такой мужик, рост у него где-то метр восемьдесят пять. Веселый, всегда улыбался. Такой приветливый был, доброжелательный. Он своей добротой привлекал к себе людей. Мне сейчас плохо очень..."

Валерий Севастьянов, коллега:

"Это большая печаль, терять таких людей, такого человека. Валентин был отзывчивым человеком, всегда был внимателен к друзьям, к сотрудникам, к пилотам. И когда я узнал, что сегодня случилась такая трагедия, конечно, для нас, для всех летчиков, это большая трагедия - терять своего друга. Конечно, мы скорбим и приносим свои соболезнования семье".

Местные жители в соцсетях рассказывают, как услышали гул, вспоминают, что был сильный туман. И называют пилота Валентина Шитова героем, который направил самолет в безлюдное место, чем, возможно, спас жизни многих людей!

Очевидец:

"Там была скорая помощь. Мы сами в не сразу поняли, что произошло. Я знаю, что территория давно закрыта".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!