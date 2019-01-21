Сколько получают бомжи в Казахстане

Некоторые признаются, что в месяц получают по 50-60 тысяч – больше, чем средний госслужащий.

Бездомные рассказали о своих доходах: у некоторых в месяц выходит заработать по 50-60 тысяч тенге, тогда как минимальный размер зарплаты в стране чуть больше 45 тысяч. Примерно столько получают и некоторые госслужащие, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Среди уральских бомжей есть инженеры, музыканты, и даже экс-бизнесвумен. Например, 45-летний житель Уральска в прошлом трудился инженером, у Саята Газизова два высших образования, но он в один день потерял все — семью, работу и жилье. Оказался на улице: спит, где придется, питается с помойки.

Саят Газизов:

- Я могу быка завалить, но нет работы. Или попадешь на какой-нибудь криминал и вообще где-нибудь сдохнешь. Кого надо бью, деньги отбираю. А как выживать? Да, граблю, деньги отнимаю. На криминал иду. В тюрьме лучше посидеть, чем здесь. В тюрьме хоть кормят, а здесь кто будет кормить?

По данным полицейских, в Уральске насчитывается более 400 бомжей. Около 70% бродяг живут такой жизнью из-за семейных конфликтов, потери работы, документов или своего жилья. 80% составляют мужчины. 70% из них трудоспособного возраста. И примерно 7% выбирают дно осознанно.

Кого в этом приюте только не было, рассказывает нам директор центра ресоциализации Курмангали Байгаржанов. Юристы, строители, инженеры, музыканты. И у каждого своя история. При этом, число людей, оставшихся на улице, ежегодно растет.

Курмангали Байгаржанов, директор центра ресоциализации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:

- На человек 5-6 увеличивается ежегодно количество, хотя мы с ними проводим большую работу, трудоустраиваем их. Когда он пришел к нам, восстанавливаем удостоверения.

Приют рассчитан на 60 человек. Здесь кормят, одевают, лечат, направляют к родным и в дома престарелых. Такая судьба ждет и постоялицу Галину Полякову. Несколько лет она занималась предпринимательством, но в один миг жизнь перевернулась, рассказывает женщина - потеряла жилье. Сейчас с грустью вспоминает о прошлом.

Галина Полякова:

- У меня были точки, кафе, рестораны. Я такой оптимист по жизни. Шью, вяжу, у меня машинка Зингер. Постоянно заказы были, только ко мне, ни к кому не шли.

Оптимистом себя считает и Залика Айталиева. Говорит, из дома ее выгнал родной сын. И теперь вся ее жизнь сосредоточена возле церкви, где она буквально живет подаяниями. В день удается собрать до 2 тысяч тенге.

Залика Айталиева:

- Хлеб дают, булочки, печенье дают. Тысячу, полторы можно зарабатывать. Если бы не люди, мы бы с голоду померли. Хорошо, что люди подают, одежду дают. 5-6 тысяч не заработаешь, а тысячу - полторы можно.

У бродяг из Актау "заработок" гораздо выше: они могут собирать до 5 тысяч тенге в день. Бывший автомеханик, 64-летний Александр Новиков трудился на многих предприятиях, а на улице оказался после обмана начальника. Теперь "зарабатывает" на лестнице у супермаркета. На выпивку и закуску вполне хватает, признается мужчина.

Александр Новиков:

- Бывает иногда, люди щедрые бывают. Есть люди подходят, сразу 5000 дают. На, покушай только. Все, спасибо. Дай Бог здоровья…

Бездомные признаются, что иногда в месяц они зарабатывают примерно по 50-60 тысяч тенге. Тогда как минимальный размер зарплаты в стране чуть больше 45 тысяч. Примерно столько получают и некоторые госслужащие. Зарплата охранника - 40 тыс. тенге, технолога - 45 тыс. тенге. Подсобный рабочий получает 38 тыс. тенге.

О высоких доходах мечтает Сахитжан Кутжанов. Для бывшего прораба большие заработки, машины, дорогие рестораны остались лишь в воспоминаниях. Сейчас он на гособеспечении, но надежды не теряет. Мужчина бросил пить, читает намаз и строит планы на будущее. Мечтает, что когда-нибудь дети его простят и поймут.

Сахитжан Кутжанов:

- Кто-то от жизни хочет уйти, не верят, что в этой жизни еще можно что-то сделать, пьют. Аллахом дана тебе вот эта жизнь, проживи, как хочешь, как человек. Стремись.

Общественники Уральска говорят, что бездомным надо помогать: кормить, одевать, лечить. Алтынай Искалиева 10 лет помогала людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Алтынай Искалиева, руководитель ОО "Центр Семьи – Ак Отау":

- Обзвонили все рестораны - после свадеб, поминок, разных праздников остается очень много угощений, их будут упаковывать в контейнеры и развозить по местам, где находятся люди без определенного места жительства.

Для борьбы с этим явлением нужно использовать трудотерапию, считает правозащитник Павел Кочетков, отмечая, что для этого нужно будет внести изменения в Конституцию. Сейчас в статье 24 прописано, что "каждый имеет право на свободу труда". А раньше было - "каждый имеет право на труд".

Павел Кочетков, директор филиала Международного бюро по правам человека:

- Те люди, которые сейчас бродят по улице, не от хорошей жизни ночуют на лестнице, на теплотрассах они, во-первых, становятся сами потенциальной угрозой криминальных разборок и плюс становятся источником криминальных преступлений. Здесь государственная забота должна быть.

Усилия волонтеров, благотворителей и полицейских зачастую оказываются тщетными. Среди бомжей немало тех, кто сознательно выбрал жизнь на улице и не собирается от нее отказываться. Но все-таки дать реальный шанс вернуться к нормальной жизни можно каждому.

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